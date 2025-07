Emanuel Gyasi saluta l’Empoli: «Porterò con me ogni emozione vissuta con questa maglia»

Con un post carico di gratitudine e affetto pubblicato su Instagram, Emanuel Gyasi ha voluto salutare l’Empoli e i suoi tifosi dopo due stagioni intense in azzurro. L’attaccante ghanese, trasferitosi ufficialmente al Palermo con la formula del prestito con obbligo di riscatto, ha dedicato parole sentite alla società toscana, ai compagni, allo staff e ai sostenitori.

«Grazie di cuore. Dopo due anni intensi ed emozionanti, è arrivato il momento di salutarsi. Desidero ringraziare il Presidente Fabrizio Corsi e la Vicepresidente Rebecca Corsi per la fiducia e il supporto che mi hanno sempre dimostrato».

Il nuovo numero 11 del Palermo ha proseguito ringraziando compagni di squadra, allenatori, staff tecnico, magazzinieri e tutte le persone che lavorano quotidianamente dietro le quinte: «È stato un privilegio condividere con voi questo percorso». Non è mancato un pensiero per i tifosi empolesi: «Siete sempre stati al nostro fianco, nei momenti belli e in quelli più difficili. Il vostro affetto mi ha accompagnato ogni giorno e resterà per sempre nel mio cuore».

Infine, un auspicio per il futuro: «L’anno non è andato come tutti noi avremmo voluto, ma sono sicuro che l’Empoli tornerà presto dove merita di stare. Porterò con me ogni emozione vissuta con questa maglia».

Gyasi si appresta ora a iniziare una nuova avventura in rosanero, già aggregato al gruppo nel ritiro di Châtillon, pronto a mettersi a disposizione di mister Inzaghi.