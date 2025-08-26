Palermo-Frosinone, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al Barbera
Cresce l’attesa per Palermo-Frosinone, gara valida per la 2ª giornata del campionato di Serie BKT 2025-2026, in programma sabato 30 agosto alle ore 21.00 allo stadio Renzo Barbera. Oltre 16mila abbonati e un Barbera pronto a spingere la squadra di Inzaghi, i rosanero partono avanti nei pronostici dei principali operatori di scommesse.
Secondo le quote raccolte, il segno 1 (vittoria Palermo) oscilla tra 1.76 di LeoVegas e 1.93 di NetBet, con quest’ultimo che offre la quota più alta a favore dei rosanero.
Il pareggio (X) si attesta su valori medi compresi tra 3.05 di Lottomatica e 3.55 di 888sport.it, che rappresenta l’opzione più remunerativa per chi punta sulla divisione della posta.
Per il colpo esterno del Frosinone (2), invece, si parte dal 3.90 di Bet365 fino ad arrivare alla quota più alta di giornata: 4.85 proposta da Lottomatica.
Ecco il dettaglio delle principali lavagne:
Bet365: 1 (1.90), X (3.50), 2 (3.90)
SNAI: 1 (1.87), X (3.10), 2 (4.40)
Betfair: 1 (1.90), X (3.40), 2 (4.00)
AdmiralBet: 1 (1.90), X (3.20), 2 (4.00)
Lottomatica: 1 (1.85), X (3.05), 2 (4.85)
NetBet: 1 (1.93), X (3.25), 2 (4.10)
888sport.it: 1 (1.78), X (3.55), 2 (4.50)
LeoVegas: 1 (1.76), X (3.50), 2 (4.40)