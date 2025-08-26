Serie B, passione senza confini: oltre 126mila spettatori nella prima giornata

La Serie BKT 2025-2026 parte subito con il piede giusto, dentro e fuori dal campo. A raccontarlo non sono solo le emozioni sul rettangolo verde, ma anche e soprattutto i numeri sugli spalti: 126.245 spettatori complessivi nella 1ª giornata, come comunicato dalla Lega B, che confermano il legame sempre più forte tra il campionato e i territori.

Il contributo maggiore è arrivato da Palermo e Sampdoria, piazze storiche e caldissime, ma in totale sono state sei le partite a superare quota 10mila presenze e altre due a sfiorare la soglia. Una risposta che testimonia come la Serie B non sia soltanto competizione sportiva, ma un vero e proprio fenomeno popolare.

La tendenza, sottolinea la Lega, non riguarda soltanto la prima giornata: rispetto allo scorso anno sono cresciuti gli abbonamenti, così come l’interesse sui social e la partecipazione alle trasferte. Non mancano esempi concreti: oltre mille tifosi avellinesi hanno seguito la squadra a Frosinone, mentre 722 sostenitori del Mantova hanno riempito la Curva Sud del “Castellani” di Empoli nella sfida con il Monza.

Una fotografia che restituisce l’immagine di una Serie B in salute, sempre più seguita e capace di attrarre pubblico in tutta Italia.