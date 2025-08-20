Palermo favorito contro la Reggiana: le quote della prima al “Barbera”

Agosto 20, 2025

Palermo-Reggiana, sfida valevole per la 1ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026, andrà in scena sabato 23 agosto alle ore 21.00 allo Stadio “Renzo Barbera”. L’attesa è alta per l’esordio della squadra di Pippo Inzaghi, chiamata a confermare le ambizioni di vertice davanti al proprio pubblico.

Le principali agenzie di scommesse concordano: il Palermo parte nettamente favorito. La vittoria rosanero oscilla tra 1.74 e 1.78, con NetBet che propone il segno «1» alla quota più alta (1.78). Più basse ma in linea le valutazioni di Bet365, Snai, Lottomatica, Betfair e AdmiralBet, tutte attestate a 1.75.

Il pareggio, invece, offre margini di guadagno più consistenti, con la quota che varia dal 3.50 di AdmiralBet, Lottomatica e Betfair al 3.90 di 888sport, la più alta sul mercato. Anche LeoVegas si mantiene su valori interessanti (3.80).

Decisamente più elevate le valutazioni sul colpo esterno della Reggiana, fissato tra 4.10 (LeoVegas e 888sport) e 4.75 su Bet365, che rappresenta la quota massima per il segno «2».

Il quadro complessivo conferma dunque i rosanero come favoriti alla vigilia, ma la prima giornata di campionato nasconde sempre incognite e possibili sorprese.

