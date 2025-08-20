Siega: «Il Palermo è la favorita in Serie B, ma resta un campionato strano»

Nicholas Siega è pronto a tornare in campo. Dopo l’esperienza al Renate, il centrocampista è attualmente svincolato e attende l’occasione giusta per rilanciarsi. Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, l’ex Pisa ha raccontato il suo momento personale e le sue sensazioni sul prossimo campionato di Serie B.

«È il primo anno che sono a casa da svincolato – ha spiegato Siega a TuttoMercatoWeb.com –. Normale che ci sia un po’ di tensione, ma cerco di essere sempre positivo. Mi alleno ogni giorno, a volte anche due volte, e aspetto la chiamata giusta».

Ripensando alla stagione scorsa, l’ex Renate ha tracciato un bilancio: «Abbiamo fatto un buon campionato, siamo arrivati quarti e quindi ai playoff. Personalmente era andata bene all’inizio, poi negli ultimi mesi hanno fatto scelte che non riesco ancora a capire».

Uno sguardo anche al passato in nerazzurro, con il Pisa oggi protagonista in Serie A: «Sono molto contento che sia riuscito a fare questo salto. Quando ero lì abbiamo creato una base importante e da lì è iniziato un percorso di crescita. È una società solida, mi sono trovato veramente bene».

Sul massimo campionato, Siega ha pochi dubbi: «La Serie A è tosta. Il Napoli è favorito, ha un allenatore importante, ma anche il Milan e la Juventus possono ambire a fare bene».

E sulla Serie B? Qui arriva la previsione che interessa i rosanero: «Sulla carta il Palermo ha fatto un mercato importantissimo. Probabilmente è la favorita per vincere, ma la B è sempre strana: è un torneo dove puoi vincere o perdere contro chiunque».