Gazzetta dello Sport: “Palermo, Inzaghi pronto ad accogliere Veroli e Joronen: visite mediche e subito a Torretta”

Il Palermo si prepara ad accogliere due volti nuovi per completare l’organico a disposizione di Pippo Inzaghi. Come riportato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, sono attese nelle prossime ore le firme di Davide Veroli e Joronen, con visite mediche già programmate e l’obiettivo di inserirli subito nel gruppo rosanero.

Il difensore classe 2003 arriva dal Cagliari e rappresenta un rinforzo giovane e di prospettiva per il reparto arretrato. Al suo fianco, il club rosanero ha scelto di puntare su Joronen, portiere finlandese ex Venezia, svincolato dopo l’ultima stagione in laguna. Secondo quanto sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, entrambi potrebbero raggiungere già domani Torretta per il primo allenamento con i nuovi compagni.

Veroli andrà ad aumentare le alternative difensive, soprattutto in un momento in cui gli infortuni hanno ridotto le opzioni a disposizione di Inzaghi. Per Joronen, invece, si tratta di un ritorno con Inzaghi dopo l’esperienza con il Brescia: un portiere di grande esperienza internazionale che offrirà solidità e affidabilità tra i pali.

Come ribadito da Fabrizio Vitale sulle colonne della Gazzetta dello Sport, la dirigenza del Palermo punta a chiudere queste due operazioni in tempi rapidi, così da consegnare a Inzaghi pedine già pronte in vista del debutto in campionato.