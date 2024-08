Giacomo Corona è sempre più vicino a lasciare i rosanero. L’attaccante classe 2004, nelle ultime ore di mercato, è stato accostato al Pontedera che vorrebbe puntare su di lui per la prossima stagione sportiva. Intanto, sul profilo ufficiale del calciatore, Corona ha postato diverse Instagram stories in cui, persone a lui vicine, augurano buona fortuna in vista di una nuova avventura. Di seguito una foto:

