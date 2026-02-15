Repubblica: “Joronen e Pohjanpalo, finlandesi al top. Le pagelle di Palermo-Virtus Entella”

Il Palermo supera l’Entella con un netto 3-0 e consolida il proprio momento d’oro. Ecco le pagelle firmate da Massimo Norrito su Repubblica Palermo, tra conferme e protagonisti di una serata che rafforza le ambizioni rosanero.

Joronen 7,5

La domanda è una sola: come ha fatto a salvare sul colpo di testa ravvicinato di Di Mario? L’ennesima prodezza di una stagione da protagonista. Il finlandese aggiunge una super parata a una gara sempre attenta e sicura. Ancora una volta decisivo, come sottolinea Massimo Norrito su Repubblica Palermo.

Bereszynski 6

Preferito a Magnani, risponde con una prova ordinata. Soffre qualcosa nel momento di maggiore spinta dell’Entella ma senza colpe evidenti. Si propone anche in avanti con discreta efficacia.

Dal 25’ st Magnani 6: entra con personalità, si prende l’area e spazza via senza fronzoli. Pedina preziosa.

Bani 6,5

Il capitano guida la difesa con sicurezza. Non sbaglia praticamente nulla e le azioni più pericolose dei liguri nascono lontano dalla sua zona. Leadership confermata.

Ceccaroni 6

Si rivede spesso in proiezione offensiva, quasi da attaccante aggiunto in alcune fasi. In difesa gestisce senza difficoltà.

Dal 36’ st Veroli sv

Pierozzi 7

Il gol al volo di sinistro è la ciliegina su una prestazione solida e continua. Conferma il rendimento costante di tutta la stagione, spingendo e incidendo con qualità.

Segre 6

Pressing, recuperi e corsa. Il solito lavoro oscuro al servizio della squadra, presidia il centrocampo con generosità.

Dal 25’ st Gomes 6: entra con buon impatto, dà sostanza e copertura alla manovra.

Ranocchia 6,5

Colombi gli dà una mano sul raddoppio, ma lui è bravo a provarci con decisione. Intraprendente e presente nelle situazioni chiave.

Dal 32’ st Blin sv

Augello 6,5

Spinta costante sulla fascia e attenzione anche in copertura. Non è una sorpresa, ma una certezza del sistema di gioco rosanero.

Palumbo 7

L’assist per Pierozzi basterebbe a giustificare il voto, ma la sua è una prova a tutto campo. Qualità, visione e partecipazione continua alla manovra offensiva. Come evidenzia ancora Massimo Norrito dalle colonne di Repubblica Palermo, è uno degli uomini chiave di questo Palermo.

Le Douaron 5,5

Troppo insistente in dribbling difficili e poco produttivi. La voglia non manca, ma fatica a essere incisivo e pericoloso.

Dal 25’ st Johnsen 6: qualche spunto interessante che conferma qualità e buon inserimento nel gruppo.

Pohjanpalo 7,5

Segna in mischia, realizza un altro gol poi annullato e lavora tanto per la squadra. Sedici reti e vetta della classifica marcatori sempre più salda. I numeri parlano per lui.

Un Palermo concreto e consapevole, che trova nei suoi uomini migliori le certezze per continuare a sognare. Le firme sono tante, ma il copione è chiaro: questa squadra sa come vincere.