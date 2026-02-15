Repubblica: “Il Palermo fa tredici e travolge l’Entella nel bunker Barbera”

Sette, tredici e quarantotto. È il terno che accende il “Barbera” e alimenta le ambizioni del Palermo. La squadra di Inzaghi supera 3-0 l’Entella, centra la settima vittoria consecutiva in casa, allunga a tredici risultati utili di fila e sale a quota 48 punti in classifica. Numeri che, come evidenzia Massimo Norrito su Repubblica Palermo, raccontano di una formazione solida, matura e sempre più consapevole della propria forza.

Il successo contro i liguri è la sintesi perfetta di una superiorità tecnica e tattica emersa soprattutto nei momenti chiave. Per la quarta partita consecutiva i rosanero segnano tre reti, confermando quella continuità che in Serie B rappresenta spesso la vera chiave per inseguire traguardi importanti. Ancora Massimo Norrito, sulle pagine di Repubblica Palermo, sottolinea come la solidità sia l’anima di questo Palermo, capace di vincere anche quando la partita si complica.

L’avvio è fulminante. Dopo appena tre minuti e mezzo, corner di Augello dalla sinistra e colpo di testa in tuffo di Pohjanpalo: sedicesimo centro stagionale e 1-0 immediato. Un vantaggio forse arrivato troppo presto, perché il Palermo si abbassa e concede campo all’Entella. Al 22’ Dalla Vecchia impegna Joronen, che devia in angolo. Al 33’ il portiere finlandese compie un autentico miracolo sul colpo di testa ravvicinato di Di Mario, tenendo in piedi i suoi.

È il momento di maggiore sofferenza, ma anche il punto di svolta. Il Palermo riprende il controllo del gioco e al 41’ trova il raddoppio. Ancora da calcio d’angolo: stavolta Ranocchia lascia partire un destro potente, Colombi non trattiene e il pallone termina in rete. Il 2-0 spegne le ambizioni dell’Entella e manda le squadre negli spogliatoi con un divario pesante.

Nella ripresa, i rosanero chiudono subito i conti. Dopo cinque minuti, cross di Palumbo e gran sinistro al volo di Pierozzi: 3-0 e gara archiviata. Come rimarca Massimo Norrito nell’analisi pubblicata da Repubblica Palermo, la differenza tra le due squadre diventa evidente anche nella gestione finale, con Inzaghi che inserisce Johnsen, Bani e Gomes per controllare senza affanni il match.

Resta solo un episodio: il secondo gol di Pohjanpalo, annullato per un fallo di Pierozzi. Ma il risultato non cambia e il “Barbera” può festeggiare un’altra serata da protagonista.

Sette vittorie interne consecutive, tredici risultati utili e una classifica che invita a sognare. Sabato prossimo arriverà il Südtirol e il bunker rosanero sarà pronto a spingere ancora. Perché questo Palermo, come racconta Massimo Norrito su Repubblica Palermo, ha trovato ritmo, identità e ambizione.