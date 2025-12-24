Palermo, ecco il programma gare dalla 22a alla 29a giornata

PALERMO – La Lega Serie B ha completato il programma delle gare dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato 2025/2026. Per il Palermo si delinea un cammino fitto e impegnativo, con una sequenza di sfide che potrebbero risultare determinanti nella corsa alla parte alta della classifica.

Il percorso dei rosanero prenderà il via venerdì 30 gennaio 2026 alle 20.30, con la trasferta sul campo del Bari al “San Nicola”, uno dei confronti più sentiti del calendario.

Dopo una settimana, sabato 7 febbraio alle 17.15, il Palermo tornerà al “Renzo Barbera” per affrontare l’Empoli, in un match di alto profilo contro una diretta concorrente.

Seguirà un turno infrasettimanale delicato: martedì 10 febbraio alle 19.00, i rosanero saranno di scena a Marassi contro la Sampdoria, prima di rientrare in Sicilia sabato 14 febbraio alle 15.00 per la sfida interna con la Virtus Entella.

Il calendario proseguirà sabato 21 febbraio alle 15.00, ancora al Barbera, con il Südtirol, squadra ostica e tradizionalmente organizzata. Una settimana dopo, domenica 1° marzo alle 15.00, il Palermo affronterà la trasferta di Pescara, altro snodo cruciale del campionato.

Il mese di marzo si aprirà con un nuovo turno infrasettimanale. Mercoledì 4 marzo 2026 alle 20.00, il Palermo ospiterà il Mantova al Barbera, in una gara che potrebbe incidere in modo significativo sul rendimento complessivo del periodo.

A distanza di pochi giorni, il cammino proseguirà con un’altra trasferta: domenica 8 marzo alle 17.15, i rosanero saranno impegnati sul campo della Carrarese, chiudendo così un blocco di otto partite in poco più di un mese.

Un tratto di stagione intenso, caratterizzato da quattro gare casalinghe e quattro trasferte, molte delle quali contro squadre direttamente coinvolte nella corsa promozione. Per il Palermo sarà un banco di prova decisivo in termini di continuità, tenuta fisica e ambizioni.