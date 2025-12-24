Brunori-Sampdoria. Via libera del Palermo

Matteo Brunori e la Sampdoria continuano ad avvicinarsi. Quella che fino a poche settimane fa era soltanto una suggestione, oggi è diventata la pista più accreditata per il futuro dell’attaccante del Palermo. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo su Tuttomercatoweb.com, i contatti tra le parti stanno proseguendo e il dialogo appare entrato in una fase più concreta.

La trattativa procede senza strappi e, come sottolinea ancora Tuttomercatoweb.com attraverso Alessio Alaimo, sarebbe emerso anche un primo benestare da parte del Palermo, pronto a valutare l’uscita del proprio capitano dopo un periodo di marginalità nel progetto tecnico. Un segnale importante che ha contribuito ad alimentare l’ottimismo in casa blucerchiata.

L’operazione, sempre secondo Alessio Alaimo di Tuttomercatoweb.com, sarebbe impostata sulla formula del prestito con diritto di riscatto, soluzione ritenuta sostenibile da tutte le parti coinvolte e funzionale a sbloccare l’affare già nelle prossime settimane di mercato.

Brunori e la Sampdoria, dunque, avanzano a piccoli passi ma con decisione. La sensazione, come ribadisce Tuttomercatoweb.com, è che la distanza si stia progressivamente riducendo e che l’attaccante rosanero possa diventare uno dei nomi caldi del mercato di gennaio in Serie B.