Serie BKT 2025/26: ufficiale il calendario dalla 22ª alla 29ª giornata
La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Un blocco di partite fitto e articolato, caratterizzato da turni infrasettimanali, big match e scontri diretti che potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica.
Palermo, ecco il programma gare dalla 22a alla 29a giornata
Di seguito il calendario completo.
22ª GIORNATA
Venerdì 30 gennaio 2026
ore 20.30
Bari – Palermo
Sabato 31 gennaio 2026
ore 15.00
Avellino – Cesena
Empoli – Modena
Südtirol – Catanzaro
Venezia – Carrarese
Virtus Entella – Frosinone
ore 17.15
Pescara – Mantova
ore 19.30
Sampdoria – Spezia
Domenica 1 febbraio 2026
ore 15.00
Reggiana – Juve Stabia
ore 17.15
Padova – Monza
23ª GIORNATA
Venerdì 6 febbraio 2026
ore 20.30
Cesena – Pescara
Sabato 7 febbraio 2026
ore 15.00
Carrarese – Südtirol
Catanzaro – Reggiana
Frosinone – Venezia
Juve Stabia – Padova
Mantova – Bari
Modena – Sampdoria
ore 17.15
Palermo – Empoli
ore 19.30
Spezia – Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
ore 15.00
Monza – Avellino
24ª GIORNATA (turno infrasettimanale)
Martedì 10 febbraio 2026
ore 19.00
Sampdoria – Palermo
ore 20.00
Padova – Carrarese
Pescara – Catanzaro
Reggiana – Mantova
Venezia – Modena
Virtus Entella – Cesena
Mercoledì 11 febbraio 2026
ore 19.00
Südtirol – Monza
ore 20.00
Avellino – Frosinone
Bari – Spezia
Empoli – Juve Stabia
25ª GIORNATA
Sabato 14 febbraio 2026
ore 15.00
Modena – Carrarese
Palermo – Virtus Entella
Sampdoria – Padova
ore 17.15
Catanzaro – Mantova
ore 19.30
Cesena – Venezia
Domenica 15 febbraio 2026
ore 15.00
Bari – Südtirol
Monza – Juve Stabia
Spezia – Frosinone
ore 17.15
Empoli – Reggiana
ore 19.30
Avellino – Pescara
26ª GIORNATA
Venerdì 20 febbraio 2026
ore 20.30
Frosinone – Empoli
Sabato 21 febbraio 2026
ore 15.00
Mantova – Sampdoria
Padova – Bari
Palermo – Südtirol
Venezia – Pescara
Virtus Entella – Catanzaro
ore 17.15
Cesena – Spezia
ore 19.30
Carrarese – Monza
Domenica 22 febbraio 2026
ore 15.00
Juve Stabia – Modena
ore 17.15
Reggiana – Avellino
27ª GIORNATA
Venerdì 27 febbraio 2026
ore 19.00
Monza – Virtus Entella
ore 21.00
Sampdoria – Bari
Sabato 28 febbraio 2026
ore 15.00
Empoli – Cesena
Modena – Padova
Südtirol – Venezia
ore 17.15
Spezia – Reggiana
ore 19.30
Avellino – Juve Stabia
Domenica 1 marzo 2026
ore 15.00
Catanzaro – Frosinone
Pescara – Palermo
ore 17.15
Mantova – Carrarese
28ª GIORNATA (turno infrasettimanale)
Martedì 3 marzo 2026
ore 19.00
Padova – Spezia
ore 20.00
Cesena – Monza
Reggiana – Südtirol
Venezia – Avellino
Virtus Entella – Modena
29ª GIORNATA
Mercoledì 4 marzo 2026
ore 19.00
Carrarese – Catanzaro
ore 20.00
Bari – Empoli
Frosinone – Pescara
Juve Stabia – Sampdoria
Palermo – Mantova
Sabato 7 marzo 2026
ore 15.00
Avellino – Padova
Spezia – Monza
Südtirol – Virtus Entella
ore 17.15
Venezia – Reggiana
ore 19.30
Modena – Cesena
Domenica 8 marzo 2026
ore 15.00
Catanzaro – Empoli
Frosinone – Sampdoria
Mantova – Juve Stabia
ore 17.15
Carrarese – Palermo
ore 19.30
Pescara – Bari