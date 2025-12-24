Serie BKT 2025/26: ufficiale il calendario dalla 22ª alla 29ª giornata

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Un blocco di partite fitto e articolato, caratterizzato da turni infrasettimanali, big match e scontri diretti che potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica.

Palermo, ecco il programma gare dalla 22a alla 29a giornata

Di seguito il calendario completo.

22ª GIORNATA

Venerdì 30 gennaio 2026

ore 20.30

Bari – Palermo

Sabato 31 gennaio 2026

ore 15.00

Avellino – Cesena

Empoli – Modena

Südtirol – Catanzaro

Venezia – Carrarese

Virtus Entella – Frosinone

ore 17.15

Pescara – Mantova

ore 19.30

Sampdoria – Spezia

Domenica 1 febbraio 2026

ore 15.00

Reggiana – Juve Stabia

ore 17.15

Padova – Monza

23ª GIORNATA

Venerdì 6 febbraio 2026

ore 20.30

Cesena – Pescara

Sabato 7 febbraio 2026

ore 15.00

Carrarese – Südtirol

Catanzaro – Reggiana

Frosinone – Venezia

Juve Stabia – Padova

Mantova – Bari

Modena – Sampdoria

ore 17.15

Palermo – Empoli

ore 19.30

Spezia – Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026

ore 15.00

Monza – Avellino

24ª GIORNATA (turno infrasettimanale)

Martedì 10 febbraio 2026

ore 19.00

Sampdoria – Palermo

ore 20.00

Padova – Carrarese

Pescara – Catanzaro

Reggiana – Mantova

Venezia – Modena

Virtus Entella – Cesena

Mercoledì 11 febbraio 2026

ore 19.00

Südtirol – Monza

ore 20.00

Avellino – Frosinone

Bari – Spezia

Empoli – Juve Stabia

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026

ore 15.00

Modena – Carrarese

Palermo – Virtus Entella

Sampdoria – Padova

ore 17.15

Catanzaro – Mantova

ore 19.30

Cesena – Venezia

Domenica 15 febbraio 2026

ore 15.00

Bari – Südtirol

Monza – Juve Stabia

Spezia – Frosinone

ore 17.15

Empoli – Reggiana

ore 19.30

Avellino – Pescara

26ª GIORNATA

Venerdì 20 febbraio 2026

ore 20.30

Frosinone – Empoli

Sabato 21 febbraio 2026

ore 15.00

Mantova – Sampdoria

Padova – Bari

Palermo – Südtirol

Venezia – Pescara

Virtus Entella – Catanzaro

ore 17.15

Cesena – Spezia

ore 19.30

Carrarese – Monza

Domenica 22 febbraio 2026

ore 15.00

Juve Stabia – Modena

ore 17.15

Reggiana – Avellino

27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio 2026

ore 19.00

Monza – Virtus Entella

ore 21.00

Sampdoria – Bari

Sabato 28 febbraio 2026

ore 15.00

Empoli – Cesena

Modena – Padova

Südtirol – Venezia

ore 17.15

Spezia – Reggiana

ore 19.30

Avellino – Juve Stabia

Domenica 1 marzo 2026

ore 15.00

Catanzaro – Frosinone

Pescara – Palermo

ore 17.15

Mantova – Carrarese

28ª GIORNATA (turno infrasettimanale)

Martedì 3 marzo 2026

ore 19.00

Padova – Spezia

ore 20.00

Cesena – Monza

Reggiana – Südtirol

Venezia – Avellino

Virtus Entella – Modena

29ª GIORNATA

Mercoledì 4 marzo 2026

ore 19.00

Carrarese – Catanzaro

ore 20.00

Bari – Empoli

Frosinone – Pescara

Juve Stabia – Sampdoria

Palermo – Mantova

Sabato 7 marzo 2026

ore 15.00

Avellino – Padova

Spezia – Monza

Südtirol – Virtus Entella

ore 17.15

Venezia – Reggiana

ore 19.30

Modena – Cesena

Domenica 8 marzo 2026

ore 15.00

Catanzaro – Empoli

Frosinone – Sampdoria

Mantova – Juve Stabia

ore 17.15

Carrarese – Palermo

ore 19.30

Pescara – Bari