Serie BKT 2025/26: ufficiale il calendario dalla 22ª alla 29ª giornata

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

La Lega Serie B ha ufficializzato il programma delle gare dalla 22ª alla 29ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026. Un blocco di partite fitto e articolato, caratterizzato da turni infrasettimanali, big match e scontri diretti che potrebbero incidere in modo significativo sugli equilibri della classifica.

Palermo, ecco il programma gare dalla 22a alla 29a giornata

Di seguito il calendario completo.

22ª GIORNATA

Venerdì 30 gennaio 2026
ore 20.30
Bari – Palermo

Sabato 31 gennaio 2026
ore 15.00
Avellino – Cesena
Empoli – Modena
Südtirol – Catanzaro
Venezia – Carrarese
Virtus Entella – Frosinone

ore 17.15
Pescara – Mantova

ore 19.30
Sampdoria – Spezia

Domenica 1 febbraio 2026
ore 15.00
Reggiana – Juve Stabia

ore 17.15
Padova – Monza

23ª GIORNATA

Venerdì 6 febbraio 2026
ore 20.30
Cesena – Pescara

Sabato 7 febbraio 2026
ore 15.00
Carrarese – Südtirol
Catanzaro – Reggiana
Frosinone – Venezia
Juve Stabia – Padova
Mantova – Bari
Modena – Sampdoria

ore 17.15
Palermo – Empoli

ore 19.30
Spezia – Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026
ore 15.00
Monza – Avellino

24ª GIORNATA (turno infrasettimanale)

Martedì 10 febbraio 2026
ore 19.00
Sampdoria – Palermo

ore 20.00
Padova – Carrarese
Pescara – Catanzaro
Reggiana – Mantova
Venezia – Modena
Virtus Entella – Cesena

Mercoledì 11 febbraio 2026
ore 19.00
Südtirol – Monza

ore 20.00
Avellino – Frosinone
Bari – Spezia
Empoli – Juve Stabia

25ª GIORNATA

Sabato 14 febbraio 2026
ore 15.00
Modena – Carrarese
Palermo – Virtus Entella
Sampdoria – Padova

ore 17.15
Catanzaro – Mantova

ore 19.30
Cesena – Venezia

Domenica 15 febbraio 2026
ore 15.00
Bari – Südtirol
Monza – Juve Stabia
Spezia – Frosinone

ore 17.15
Empoli – Reggiana

ore 19.30
Avellino – Pescara

26ª GIORNATA

Venerdì 20 febbraio 2026
ore 20.30
Frosinone – Empoli

Sabato 21 febbraio 2026
ore 15.00
Mantova – Sampdoria
Padova – Bari
Palermo – Südtirol
Venezia – Pescara
Virtus Entella – Catanzaro

ore 17.15
Cesena – Spezia

ore 19.30
Carrarese – Monza

Domenica 22 febbraio 2026
ore 15.00
Juve Stabia – Modena

ore 17.15
Reggiana – Avellino

27ª GIORNATA

Venerdì 27 febbraio 2026
ore 19.00
Monza – Virtus Entella

ore 21.00
Sampdoria – Bari

Sabato 28 febbraio 2026
ore 15.00
Empoli – Cesena
Modena – Padova
Südtirol – Venezia

ore 17.15
Spezia – Reggiana

ore 19.30
Avellino – Juve Stabia

Domenica 1 marzo 2026
ore 15.00
Catanzaro – Frosinone
Pescara – Palermo

ore 17.15
Mantova – Carrarese

28ª GIORNATA (turno infrasettimanale)

Martedì 3 marzo 2026
ore 19.00
Padova – Spezia

ore 20.00
Cesena – Monza
Reggiana – Südtirol
Venezia – Avellino
Virtus Entella – Modena

29ª GIORNATA

Mercoledì 4 marzo 2026
ore 19.00
Carrarese – Catanzaro

ore 20.00
Bari – Empoli
Frosinone – Pescara
Juve Stabia – Sampdoria
Palermo – Mantova

Sabato 7 marzo 2026
ore 15.00
Avellino – Padova
Spezia – Monza
Südtirol – Virtus Entella

ore 17.15
Venezia – Reggiana

ore 19.30
Modena – Cesena

Domenica 8 marzo 2026
ore 15.00
Catanzaro – Empoli
Frosinone – Sampdoria
Mantova – Juve Stabia

ore 17.15
Carrarese – Palermo

ore 19.30
Pescara – Bari

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Dicembre 24, 2025

