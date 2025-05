Palermo, disastro a Cesena: seconda sconfitta consecutiva e playoff a rischio 

Termina 2-1 il match tra Cesena e Palermo. I rosanero subiscono il secondo ko consecutivo, mettendo cosi a rischio persino i playoff.

Primo tempo vivace: gol, rigore sbagliato e pareggio in extremis

La gara si apre con ritmi blandi e un lungo fase di studio, ma al 37′ il Cesena la sblocca con Calò, bravo a insaccare di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo approfittando di una retroguardia rosanero immobile. Il Palermo reagisce subito e nel recupero costruisce un finale mozzafiato: prima Le Douaron centra il palo con un gran tiro al volo, poi arriva un rigore assegnato per fallo di mano di Celia. Dal dischetto, però, Pohjanpalo si fa ipnotizzare da Klinsmann. La squadra di Corini non si arrende e trova comunque l’1-1 con Pierozzi al 45′+5′, bravo a inserirsi di testa su assist di Ranocchia.

Ripresa amara per il Palermo: Saric colpisce, Pierozzi illude

Il secondo tempo si apre in modo drammatico per i rosanero: al 46′ Saric riporta avanti il Cesena con un tiro deviato da Magnani che spiazza Audero. Il Palermo prova a reagire, spingendo con i neoentrati Brunori, Segre e Di Francesco. Al 59′ Pohjanpalo sfiora il pari con un colpo di testa uscito di un soffio, mentre Shpendi costringe Audero a una parata in angolo su una conclusione dalla distanza. Dionisi tenta il tutto per tutto con l’ingresso di Insigne, ma il risultato non cambia. Saric, nel finale, prova anche a chiuderla con un’altra conclusione, che però termina alta.

Ecco la cronaca testuale del match:

SECONDO TEMPO

90’+6′ – Finisce qui il match, il Palermo perde ancora.

90’+4′ – Calcio di punizione per il Palermo: Brunori alla battuta, calcia direttamente in porta, il portiere avversario mette in angolo.

90’+2′ – Magnani ci prova di testa ma alza troppo la mira. L’azione era comunque viziata da fuorigioco: gol che sarebbe stato annullato.

90′ – Sei minuti di recupero.

87′ – Saric tenta il bis con un tiro dal limite, ma la conclusione sorvola la traversa.

78′ – Doppio cambio nel Cesena: fuori Berti e Calò, dentro Antonucci e Mendicino,

75′ – Sostituzione tra le fila rosanero: fuori Ranocchia, dentro Insigne per un Palermo a trazione anteriore.

68′ – Shpendi cerca la giocata d’effetto da posizione difficile, Audero è reattivo e devia in corner.

59′ – Pohjanpalo vicinissimo al pareggio! Colpo di testa potente su cross di Brunori, ma la palla esce di un soffio.

57′ – Triplo cambio per il Palermo: escono Le Douaron, Verre e Lund; entrano Brunori, Segre e Di Francesco.

55′ – Palermo vicino a un’occasione ghiotta: Magnani pesca Verre con un buon cross, ma il controllo dell’ex Roma è impreciso.

51′ – Scambio stretto tra Pohjanpalo e Le Douaron, che prova a piazzarla: tentativo fiacco, facile per il portiere.

46′ – Cesena subito in vantaggio nella ripresa! Saric calcia, Magnani devia e Audero è battuto: ennesimo blackout difensivo per il Palermo.

PRIMO TEMPO

45’+5′ – Finisce qui il primo tempo.

45’+5′ – GOOOL PALERMO!!! Riprende il match e Pierozzi si avventa sul traversone di Ranocchia colpendo di testa prima dell’uscita del portiere.

45’+4′ – Pohjanpalo sbaglia dal dischetto: il finlandese calcia di destro ma Klinsmann la para.

45’+2′ Calcio di rigore per il Palermo per fallo di mano in area di Celia.

45’+1′ – Legno clamoroso del Palermo: Le Douaron calcia di prima intenzione e scheggia il palo alla destra di Klinsmann.

45′ – quattro minuti di recupero.

40′ – Pierozzi viene ammonito per proteste a seguito di un fallo.

37′ – Gol Cesena! Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Calò stacca di testa e batte Audero.

34′ – Occasione Cesena! Saric libera il destro e costringe Audero a un intervento decisivo.

31′ Il Palermo spinge: Le Douaron anticipa tutti di testa, ma la conclusione è debole e Klinsmann fa sua la sfera

27′ – Cooling break.

26′ – I rosanero accelerano: bella combinazione a ridosso dell’area, ma Pierozzi spreca tutto con un traversone impreciso.

22′ – Gol annullato al Palermo! Le Douaron su suggerimento di Ranocchia la mette in rete, ma l’arbitro smorza subito la festa rosanero fischiando il fuorigioco.

20′ – Spinta del Palermo: Ranocchia guadagna il fondo e serve Pierozzi, che di testa non trova lo specchio

17′ – Cesena in avanti: Shpendi tenta un pallonetto ambizioso per sorprendere Audero, ma il pallone si impenna e sorvola di molto la traversa.

11′ – Occasione per il Palermo con Verre che calcia di prima su assist di Pohjanpalo, ma l’arbitro annulla tutto per fuorigioco.

10′ – Traversone teso di Calò dalla destra, Audero non si lascia sorprendere e neutralizza.

6′ – Nessun cambio di passo fin qui: le squadre si annullano a vicenda e il ritmo resta blando.

3′ – Ritmi blandi in apertura: le due formazioni palleggiano con pazienza, ma nessuna riesce ancora a trovare spazi interessanti.

1′ – Pronti, via! Inizia il match.

IL TABELLINO

CESENA: 33 Klinsmann, 8 Saric, 9 Shpendi, 11 Ceesay, 13 Celia, 14 Berti, 19 Prestia (C), 24 Mangraviti, 26 Piacentini, 30 Bastoni, 35 Calò. A disposizione: 1 Pisseri, 93 Siano, 5 Mendicino, 7 Donnarumma, 15 Ciofi, 18 Giovannini, 23 Antonucci, 71 Manetti, 73 Pieraccini, 79 Pitti, 90 Perini, 92 Coveri.

Allenatore: Mignani.

PALERMO: 12 Audero, 3 Lund (Dal 57′ Di Francesco), 6 Gomes (C), 10 Ranocchia, 19 Pohjanpalo, 21 Le Douaron (Brunori dal 57′), 23 Diakité, 24 Magnani, 26 Verre (Dal 57′ Segre), 27 Pierozzi, 43 Nikolaou. A disposizione: 1 Desplanches, 46 Sirigu, 4 Baniya, 7 Di Mariano, 8 Segre, 9 Brunori, 11 Insigne, 14 Vasic, 17 Di Francesco, 20 Henry, 25 Buttaro, 28 Blin.

Allenatore: Dionisi.

ARBITRO: Aureliano (Bologna).

AA1: Lombardo (Cinisello Balsamo).

AA2: Pressato (Latina).

IV UFFICIALE: Iannello (Messina).

VAR: Fabbri (Ravenna).

AVAR: Muto (Torre Annunziata).

MARCATORI: 37′ Calò, 45’+5′ Pierozzi, 46′ Saric

NOTE: ammonito Pierozzi