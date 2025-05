Cesena-Palermo, circa 950 tifosi rosanero presenti

Saranno circa 950 i tifosi del Palermo presenti oggi allo stadio “Dino Manuzzi” di Cesena per sostenere la squadra in una sfida cruciale in chiave playoff. Un dato importante, soprattutto alla luce delle limitazioni imposte per questa trasferta.

La vendita dei biglietti, infatti, è stata riservata esclusivamente ai tifosi non residenti nella provincia di Palermo, a seguito delle disposizioni prefettizie che hanno vietato la trasferta agli abitanti del capoluogo siciliano. Una decisione che ha scatenato anche la protesta dei gruppi organizzati della Curva Mare bianconera, che oggi non saranno presenti sugli spalti.

Nonostante ciò, il settore ospiti sarà ben rappresentato da centinaia di rosanero giunti da ogni parte d’Italia: un segnale di attaccamento forte, in un momento chiave della stagione.