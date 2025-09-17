Corriere dello Sport: “Ansia Diakitè. Palermo, Bereszynski attende un segnale”

Ore di apprensione in casa Palermo per le condizioni di Salim Diakité. Come riporta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, il difensore maliano è rientrato a casa dopo aver trascorso una notte in ospedale in seguito a un violento attacco di gastroenterite accusato al ritorno dalla trasferta di Bolzano.

Già alla vigilia della gara contro il Südtirol, rientrato dagli impegni con la nazionale, il giocatore non era stato bene, tanto da partire inizialmente dalla panchina ed entrare soltanto nella ripresa. Secondo quanto sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, sebbene le condizioni vadano migliorando, restano forti dubbi sul suo recupero in vista della sfida di venerdì sera contro il Bari.

La situazione difensiva è delicata: Inzaghi ha infatti gli uomini contati in quel reparto. Dietro ai tre titolari resta disponibile il solo Veroli, difensore mancino, mentre un’alternativa potrebbe essere l’arretramento di Pierozzi, fin qui impiegato come esterno di centrocampo. Come evidenzia ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, la possibilità di inserire in organico lo svincolato Bereszynski non è mai del tutto tramontata: il polacco, 33 anni, attende soltanto un segnale dal club.

Infine, resta in stand-by la situazione di Verre. Dopo la chiusura del mercato anche nei campionati esteri, il centrocampista – come ricorda Paolo Vannini sul Corriere dello Sport – è destinato a rimanere fuori lista almeno fino a gennaio, senza che ciò influisca sull’eventuale operazione Bereszynski