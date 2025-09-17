Corriere dello Sport: “Bari, Gytkjaer pronto al debutto al Barbera”

Il Bari archivia la sconfitta di Modena e prepara la trasferta di Palermo. Come scrive Antonio Guido sul Corriere dello Sport, venerdì sera al Barbera sarà l’occasione del debutto in Serie B di Cristian Gytkjaer, attaccante danese che ha saltato le prime tre giornate di campionato per un trauma al mignolo del piede destro. Dopo l’esordio in Coppa a San Siro contro il Milan, guiderà l’attacco biancorosso nell’anticipo contro i rosanero, in un duello che lo vedrà opposto al finlandese Pohjanpalo.

La partenza del Bari resta il tema principale in città. Secondo quanto sottolinea Antonio Guido sul Corriere dello Sport, la squadra di Caserta è ancora ferma a un punto dopo tre giornate, proprio come nella scorsa stagione. Due rigori dubbi hanno indirizzato la sfida contro il Modena, ma l’allenatore ha preferito non alimentare polemiche, limitandosi a osservare che sarebbe auspicabile ricevere lo stesso trattamento arbitrale.

Il tecnico si affida a Gytkjaer per invertire la rotta. «Non servirà strafare, ma aiutare la squadra con il proprio valore», è il concetto rimarcato da Caserta e riportato da Antonio Guido sul Corriere dello Sport. Accanto al danese torna disponibile anche Leonardo Cerri, attaccante di due metri arrivato dalla Juventus e spesso accostato a Luca Toni per caratteristiche tecniche.

Capitolo a parte per Giuseppe Sibilli. Come spiega ancora Antonio Guido sul Corriere dello Sport, il vicecapitano è rimasto turbato dalla chiusura delle indagini sulle scommesse, che lo vedono coinvolto per puntate a vincere su gare di tennis e calcio. Il giocatore si allena con la squadra e resterà a disposizione, in attesa di sviluppi giudiziari e di un possibile patteggiamento.

Intanto, il portiere Marco Pissardo, alla terza stagione in biancorosso come vice di Cerofolini, ha prolungato il contratto fino a giugno 2027, un segnale di continuità in un momento in cui il Bari cerca certezze.