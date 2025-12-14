Corriere dello Sport: “Palermo, Diakité non convocato: niente Coppa d’Africa?”
PALERMO – Buone notizie in casa rosanero sul fronte convocazioni internazionali. Come segnala Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Salim Diakité, al momento, non figura nell’elenco dei convocati del Mali per la prossima Coppa d’Africa. Un’assenza che, se confermata, eviterebbe al Palermo una defezione pesante nel momento chiave della stagione.
Il difensore, numero 23 rosanero, sarebbe stato infatti costretto a saltare almeno le prossime due gare di campionato, in concomitanza con la fase a gironi della competizione continentale. Un’eventualità che avrebbe ridotto le rotazioni difensive a disposizione di Pippo Inzaghi, come sottolinea Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.
Al momento, però, il nome di Diakité non compare nella lista ufficiale del Mali, aprendo così a uno scenario favorevole per il tecnico rosanero, che potrà continuare a contare su una pedina importante del reparto arretrato. Una situazione monitorata con attenzione anche dallo staff del Palermo, come evidenziato ancora da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.
Resta ora da capire se nei prossimi giorni arriveranno eventuali integrazioni o chiamate dell’ultimo minuto, evenienza che potrebbe cambiare il quadro. Fino ad allora, Inzaghi può tirare un sospiro di sollievo, mantenendo Diakité a disposizione per le prossime delicate sfide di campionato, come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport.