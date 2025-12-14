Corriere dello Sport: “Serie B sempre più equilibrata”

Qualunque sia l’esito del match di Pescara, Monza e Frosinone resteranno anche dopo la 16ª giornata le due squadre virtualmente promosse in Serie A. È il quadro tracciato da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, che fotografa un campionato estremamente equilibrato, con continui ribaltoni nelle zone alte della classifica.

Alle spalle delle battistrada, però, il gruppo degli inseguitori si fa sempre più compatto. Cesena, Palermo – ora a soli due punti dal secondo posto –, Venezia e Modena hanno rosicchiato terreno al Monza, caduto al “Penzo” dopo una striscia di dieci risultati utili consecutivi. Un rallentamento che riapre scenari interessanti, come sottolinea Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

In zona playoff torna invece la Juve Stabia, che sfrutta una giornata favorevole approfittando dei passi falsi di Empoli, sconfitto al “Menti”, oltre a quelli di Avellino e Reggiana. Un’ulteriore conferma di quanto la Serie B resti fluida e imprevedibile, secondo l’analisi proposta da Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport.

I numeri raccontano meglio di qualsiasi parola il caos positivo delle prime posizioni: sono già undici le squadre che, anche solo per pochi minuti, hanno occupato uno dei primi due posti in classifica. Si va dai 13 minuti della Juve Stabia alla prima giornata ai 1.129 minuti del Modena. Il Monza ha totalizzato 869 minuti di “gloria”, il Frosinone 840. Seguono Cesena con 608 minuti e il Palermo con 499, distribuiti tra la 2ª e la 9ª giornata con presenze costanti nelle zone di vertice.

Guardando invece al minutaggio complessivo nelle prime otto posizioni, il Frosinone di Alvini guida la graduatoria con 1.436 minuti. Subito dietro il Palermo a 1.401, poi Cesena a 1.395, Modena a 1.356 e Venezia a 1.305. All’opposto, restano a zero minuti in zona playoff Mantova, Pescara, Sampdoria e Spezia. Un campionato che, come ribadisce Pierluigi Capuano sul Corriere dello Sport, continua a vivere sull’equilibrio più assoluto.