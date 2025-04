Tuttosport: “Palermo, da Manchester osservano. E pretendono”

“A Manchester osservano e pretendono che il Palermo giochi almeno i playoff per la Serie A. In caso contrario, a giugno sarà rivoluzione a tutti i livelli”

PALERMO – È tempo di accelerare. La sconfitta di Bari ha bruscamente interrotto l’inerzia positiva creata dalle due vittorie contro Salernitana e Sassuolo, ma ora il Palermo deve immediatamente rimettersi in carreggiata. E lo farà affidandosi al suo uomo più in forma: Joel Pohjanpalo. Il centravanti finlandese è il trascinatore rosanero, con nove reti in nove partite da quando ha accettato la sfida siciliana. Numeri da top bomber, che lo rendono il riferimento assoluto della squadra di Alessio Dionisi.

Come riportato da Luigi Butera su Tuttosport, i rosanero sanno che la gara di Pasquetta al Barbera contro la Carrarese può rappresentare lo spartiacque per blindare i playoff e inseguire un finale di stagione che, fino a qualche settimana fa, sembrava ancora alla portata della promozione diretta.

Una corsa ad alta tensione

La classifica è chiara: il Palermo ha un solo punto di vantaggio su Bari e Cesena, che inseguono l’ottava posizione. E proprio contro queste due squadre i rosanero dovranno affrontare due scontri diretti in trasferta, rendendo ancora più fondamentali i tre match casalinghi rimasti contro Carrarese, Sudtirol e Frosinone.

La sfida contro la Carrarese assume quindi un valore speciale: all’andata i toscani beffarono i rosanero per 1-0 e oggi, al Barbera, non c’è alternativa alla vittoria. Dionisi recupera uomini chiave e sa che questa è la partita da non sbagliare, quella che può sbloccare mentalmente una squadra ancora troppo fragile nei momenti cruciali.

Dionisi e il nodo equilibrio

Il tecnico, come sottolinea ancora Butera, è rimasto alla guida della squadra nonostante un campionato sotto le aspettative. Ora tocca a lui dare una scossa: serve più solidità mentale, serve evitare quei blackout che troppo spesso sono costati punti pesanti. Basti pensare al gol subito al 90’ contro il Bari: un altro episodio che ha compromesso un risultato positivo.

L’imperativo è uno solo: blindare i playoff. Non farlo con un Pohjanpalo così in forma sarebbe un vero fallimento. Un campionato partito con obiettivi ben diversi, infatti, non può chiudersi senza neppure la possibilità di giocarsi la Serie A negli spareggi.

Il peso del progetto

Da Manchester osservano. E pretendono. L’investimento fatto sulla squadra è stato importante e non centrare nemmeno i playoff significherebbe rivoluzione assicurata. Il traguardo minimo è l’appendice della stagione, ma senza un cambio di passo immediato e concreto, il rischio di buttare tutto quanto costruito è altissimo.

Pohjanpalo c’è, adesso servono anche gli altri. E la Pasquetta rosanero, contro la Carrarese, sarà già un esame da dentro o fuori.