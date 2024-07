Giacomo Corona potrebbe essere un’arma in più per il nuovo Palermo di Alessio Dionisi. Il giocatore, reduce dall’ottima esperienza con la Primavera dell’Empoli, si sta allenando con la squadra rosanero per essere valutato dall’ex tecnico del Sassuolo. Intanto, il talento classe 2004, ha pubblicato il seguente post dopo la vittoria in amichevole contro il Leicester: “Carico per la nuova stagione”.

Continue Reading