Palermo, continua la contestazione. La CNI: “Andate subito via dalla nostra città”

E’ terminata la stagione 2024/2025 per i rosanero, dopo l’uscita dai playoff contro la Juve Stabia. Non è finita, come già preannunciato dai supporters rosanero, la contestazione che ha caratterizzato l’ultima parte della stagione del club di viale del Fante. La Curva Nord Inferiore ha esposto un nuovo striscione con dichiarazioni chiare:

““ALLENAMENTI PRIVI DI UTILITÀ

DA GENTE CHE TUTTO L’ANNO NON HA AVUTO DIGNITÀ

ANDATE SUBITO VIA DALLA NOSTRA CITTÀ !”

VIA DA PALERMO IND*GNI

CURVA NORD INFERIORE PALERMO”.