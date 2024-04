Palermo, che tonfo! La cura Mignani non funziona. Al Barbera passa la Reggiana 1-2

Prima frazione prevalentemente equilibrata con occasioni sia da una parte che dall’altra. I granata sono entrati in da subito in partita e per il primo quarto d’ora hanno tenuto il pallino dell’attacco rendendosi pericolosi più di una volta. Il Palermo si risveglia dopo il 14′ quando Rozzio va vicinissimo al vantaggio se non fosse stato per un super Pigliacelli che in due tempi interviene e mantiene il risultato saldo sullo 0-0. Questo pericolo ha dato la carica alla squadra di Mignani. Al 36′ è capitan Brunori a sbloccarla andando a segno con un gol clamoroso: il numero 9 servito da lontano da Lucioni la stoppa e supera il portiere avversario. La rete in un primo istante viene annullata per fuorigioco, ma il Var decide di convalidarla.

Nella ripresa il copione è sempre lo stesso. I rosanero si fanno raggiungere al 53’ da un gol di Portanova che direttamente da punizione la mette all’incrocio e pareggia i conti. Mignani mette dentro forze fresche come Segre, Soleri e Ranocchia. Per la prima mezz’ora del secondo tempo la musica non cambia, anzi…peggiora. Al 66’ arriva addirittura il raddoppio granata con Rozzio, che dopo esserci andato vicino in un paio di occasioni ci riesce e porta avanti i suoi. Soleri e compagni in più riprese provano a reagire e a trovare quantomeno il pareggio ma senza riuscirci. Al Barbera un vero e proprio tonfo per la compagine rosanero. La cura Mignani non ha portato gli effetti desiderati.

IL TABELLINO

PALERMO: 22 Pigliacelli, 3 Lund, 4 Gomes, 5 Lucioni, 7 Mancuso (Dal 56′ Soleri), 9 Brunori (Cap.), 17 Di Francesco (Dal 72′ Traorè), 18 Nedelcearu (Dal 72′ Insigne), 23 Diakité, 25 Buttaro (Dal 67′ Ranocchia), 53 Henderson (Dal 56′ Segre). A disposizione: 1 Desplanches, 13 Kanuric, 2 Graves, 6 Stulac, 8 Segre, 11 Insigne, 14 Ranocchia, 15 Marconi, 27 Soleri, 32 Ceccaroni, 70 Traorè. Allenatore: Mignani.

REGGIANA: 12 Satalino, 3 Pieragnolo, 4 Rozzio (Cap.), 11 Gondo (Dal 79′ Okwonkwo), 15 Fiamozzi, 17 Libutti, 27 Marcandalli, 42 Bianco, 72 Melegoni, 77 Kabashi, 90 Portanova. A disposizione: 1 Sposito, 7 Varela, 8 Cigarini, 9 Vido, 16 Reinhart, 18 Okwonkwo, 20 Blanco, 23 Pettinari, 25 Szyminski, 28 Antiste, 29 Pajac, 30 Vergara. Allenatore: Nesta.

ARBITRO: Perenzoni (Rovereto) AA1: Rocca (Catanzaro) AA2: Vigile (Cosenza) IV UFFICIALE: Perri (Roma 1) VAR: Maggioni (Lecco) AVAR: Serra (Torino).

MARCATORI: Brunori 36′, Portanova 52′, Rozzio 66′

NOTE: ammoniti Libutti, Marcandalli, Henderson

LA CRONACA DEL MATCH

SECONDO TEMPO

90’+5′ Finisce qui la gara.

90’+2′ Calcio di punizione per la Reggiana: la palla viene battuta corta nei pressi della bandierina per guadagnare tempo.

90′ Vengono assegnati 5′ di recupero.

90′ Nesta cambia: dentro Cigarini, fuori Bianco.

88′ Palermo riversato in attacco: gli attaccanti rosanero tentano di trovare il guizzo vincente ma vengono prontamente fermati dai difensori avversari.

83′ Calcio di punizione del limite dell’area per il Palermo: alla battuta va Lund che calcia direttamente verso la porta impattando contro la difesa avversaria.

81′ Calcio d’angolo per il Palermo: Ranocchia dalla bandierina la mette in mezzo ma la palla si perde.

79′ Altro cambio per la Reggiana: Okwonkwo va a sostituire Gondo.

78′ Palermo sfortunato: prima Insigne, poi Soleri provano la conclusione, ma in entrambi i casi la palla viene contrastata dalla linea difensiva avversaria con dei rimpalli.

77′ Soleri dalla destra mette in mezzo provando a servire un campo la palla si impenna impattando su un difensore granata.

75′ Palermo in area avversaria: Segre raccoglie palla e calcia direttamente in porta, nella traiettoria becca Soleri e il tiro finisce sul fondo.

74′ Cambia anche Nesta: dentro Antiste al posto di Portanova.

73′ Mignani mette dentro due forze fresche e cambia modulo: Insigne sostituisce Nedelcearu per un attacco più pesante. Mentre Di Francesco lascia il posto a Traorè.

72′ Il Palermo tenta una reazione e si riversa in attacco: ci prova Lund a calciare dalla distanza ma la palla finisce in curva Sud.

63′ Altro cambio per Mignani: dentro Ranocchia fuori Buttaro.

66′ Gol Reggiana. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo Rozzio ha trovato la battuta vincente sotto al sette.

60‘ Il Palermo parte in contropiede con Lund: in avanti c’è Brunori che chiede il passaggio, ma il compagno tarda a servirlo e la palla si perde.

56′ Doppio cambio per Mignani: Segre e Soleri rilevano Henderson e Mancuso.

54′ Calcio d’angolo per il Palermo: alla battuta va Henderson che passa corto per Di Francesco che crossa a sua volta e conquista un altro angolo.

52′ Gol Reggiana. Da calcio di punizione Portanova batte direttamente in porta e la palla finisce all’incrocio pareggiando i conti.

51′ Henderson atterra Gondo e viene ammonito. Calcio di punizione per gli ospiti.

48′ altro intervento provvidenziale di Pigliacelli: Kabashi su calcio d’angolo mette in mezzo, la palla viene ribadita in porta da Rozzio, attento il portiere rosanero a respingerla.

47′ La Reggiana conquista un calcio d’angolo: sugli sviluppi i granata vanno vicini al pareggio. Pigliacelli mette in angolo un cross velenosissimo anticipando così un paio di attaccanti granata.

46′ Riparte il match al Barbera.

PRIMO TEMPO

45’+1′ Termina qui il primo tempo

43′ Marcandalli commette fallo su Lucioni e viene ammonito. Calcio di punizione per il Palermo.

42′ Ci prova Lund da fuori area: il terzino sferra un destro rasoterra che però finisce fuori.

35′ GOOOOL PALERMO! Lucioni lancia in direzione di Brunori, il capitano stoppa di petto e supera il portiere avversario ritrovandosi a porta va a segno. L’arbitro in un primo momento ferma tutto per fuorigioco, ma dopo un check al Var torna sui suoi passi e convalida la rete. Rosanero in vantaggio!

34′ Azione dubbia in area di rigore: Brunori entra in attacco e viene contrastato dalla difesa granata, la palla sembra carambolare sul braccio di Kabashi, ma l’arbitro lascia proseguire.

33′ Henderson batte il calcio di punizione da posizione molto interessante: la passa a Lund che mette in mezzo ma la palla viene ribattuta.

32′ Libutti atterra Brunori sulla fascia sinistra e si becca un giallo. Calcio di punizione per il Palermo.

31′ PALERMO AD UN PASSO DAL GOL: Lund parte in contropiede e serve Brunori: il capitano da posizione defilata mette in mezzo un tiro-cross che per poco non centra il secondo palo. Occasione d’oro per i rosanero.

28′ Sugli sviluppi del calcio d’angolo: Henderson passa corto a Di Francesco, il numero 17 mette in mezzo e trova Mancuso che di testa però la manda fuori.

26′ Calcio di punizione per il Palermo: alla battuta va Henderson che mette in mezzo, stacca di testa Diakitè ma la palla viene sporcata e finisce di poco a lato del palo. Calcio d’angolo per i rosanero.

20′ Palermo in avanti: Mancuso in attacco la passa a Brunori, il numero 9 tenta un tiro a giro che non gira e finisce sul fondo.

14′ Brividi per la difesa rosanero: Kabashi dalla bandierina mette in mezzo, Pieragnolo stacca di testa e costringe Pigliacelli ad intervenire con i pugni, la palla raggiunge Rozzio che ribatte e il portiere rosanero respinge ancora.

12′ Brunori prova a partire in contropiede ma viene chiuso da due avversari finendo a terra, l’arbitro fischia in favore dei rosanero. L’azione riparte con Di Francesco che viene servito ed entra in area ma la palla è troppo lunga e finisce tra i guantoni del portiere granata.

11′ Di Francesco entra in area e crossa in cerca di qualche compagno: Satalino interviene e la blocca.

9′ Buttaro avanza sulla fascia fino a quando viene strattonato da un avversario finendo a terra: il pubblico rumoreggia chiedendo un intervento da parte dell’arbitro che non arriva. Tutto regolare.

6‘ Ospiti ancora all’attacco: Kabashi tenta un tiro dalla distanza, Pigliacelli si stende e la ribatte.

4‘ Rimessa laterale per i granata: Fiamozzi la mette in mezzo in cerca di un avversario che vada all’attacco, la palla viene raccolta da Di Francesco che la spazza via.

2′ Reggiana in pressing: Nedelcearu interviene su un avversario mandando la palla in angolo.

1′ Pronti, via! Inizia il match al Barbera.