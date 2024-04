Palermo CFA, Sindaco di Torretta: «Domenica abbiamo vissuto una pagina di storia di cui siamo stati protagonisti»

L’edizione odierna de “Il Giornale di Sicilia” si sofferma sul Centro Sportivo del Palermo e riporta un’intervista al sindaco di Torretta.

Il nuovo centro sportivo del Palermo, al netto del campo comunale al momento fermo, ha un impatto importante su tutto il comprensorio. «Noi abbiamo fatto la nostra parte. Pubblico e privato lavorando in sinergia e con grande spirito di collaborazione hanno funzionato alla grande – osserva ancora Scalici -. In tempi record sono stati rilasciati tutti i pareri ed i nulla osta necessari alla realizzazione dell’opera. Rivendico con orgoglio di avere ottenuto dal club rosanero l’istituzione di una scuola calcio gratuita per tutti i ragazzini di Torretta dai 6 a 16 anni. Voglio sottolineare che domenica abbiamo vissuto una pagina di storia di cui siamo stati protagonisti, un grande momento di riscatto e di rilancio per la nostra straordinaria comunità e per il nostro territorio».