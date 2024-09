Omaggio a Totò Schillaci prima del match Palermo-Cesena. Le due squadre sono scese in campo per il riscaldamento con indosso la maglia azzurra numero 19 in onore proprio dell’eroe di Italia ’90.

Di seguito una clip pubblicata sui social dal club rosanero:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Palermo F.C. Official (@palermofficial)