Palermo-Cesena, Pierozzi: «C’è mancato il guizzo decisivo. A Napoli per dimostrare di essere all’altezza»

Niccolò Pierozzi ha parlato ai microfoni ufficiali del Palermo per commentare lo 0 a 0 ottenuto in casa contro il Cesena:

«Per fortuna sto bene, è stata una gomitata involontaria, purtroppo ho messo la testa un pò più bassa e spero non sia nulla di grave. Ho sanguinato un pò e magari ho impiegato qualche minuto per fermare l’emorragia, ma penso tutto bene. È stato un primo tempo in cui abbiamo fatto tanto, non abbiamo concesso tanto e c’è stato annullato un gol per questione di centimetri. Nel secondo tempo loro hanno magari sporcato un pò la gara ma abbiamo dato tutto, c’è mancato il guizzo decisivo. Ovviamente volevamo vincere e tutti stiamo scesi in campo con questo obiettivo. Tributo a Schillaci? Emozione grandissima, ci siamo stretti a Di Mariano e alla famiglia per questa scomparsa. Totò è stato un campione. È stata una settimana intensa per tutti. Napoli? Ci aspetta una bellissima partita e vogliamo essere all’altezza perchè non vogliamo che venga interrotto il sogno di proseguire questo cammino».