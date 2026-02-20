Giornale di Sicilia: “Palermo, fidati di Ceccaroni: con il Südtirol sa come colpire”

palermo empoli 3-2 (28) ceccaroni

Il Palermo si aggrappa alla solidità e alla personalità di Ceccaroni. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il difensore rosanero è diventato uno dei riferimenti tecnici e caratteriali della squadra, consolidando con il passare delle settimane un ruolo da protagonista nello scacchiere di Inzaghi.

Schierato stabilmente sul centro-sinistra della difesa, Ceccaroni abbina affidabilità in copertura e qualità nell’impostazione. Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia evidenzia come il numero 32 rappresenti uno dei punti di partenza della costruzione dal basso: spesso è lui a guidare la prima uscita, a dare ritmo e a cercare soluzioni verticali per superare la pressione avversaria.

Feeling con il Südtirol

Domani si troverà davanti un’avversaria speciale: il Südtirol. I numeri raccontano un rapporto particolare con la formazione altoatesina, soprattutto al Barbera. Nelle ultime due gare interne contro il Südtirol, Ceccaroni è sempre andato a segno, confermandosi risorsa preziosa anche in zona gol.

Come ricorda Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la prima rete risale a due stagioni fa, quando sulla panchina rosanero sedeva Corini: una vittoria per 2-1 maturata nei minuti finali, con il contributo determinante del difensore. Il secondo centro è arrivato nella scorsa stagione, con una conclusione mancina di pregevole fattura dopo uno scambio rapido con Pohjanpalo.

Un eventuale terzo sigillo consecutivo al Barbera contro il Südtirol permetterebbe a Ceccaroni di eguagliare il proprio record personale di reti in una singola stagione di Serie B, primato fermo a tre centri con la maglia del Venezia nel 2020-21.

Leader silenzioso

Al di là dei gol, ciò che emerge – sottolinea ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia – è la centralità del difensore nel progetto tecnico. Titolare in 22 delle prime 25 gare, con una sola assenza per squalifica, Ceccaroni garantisce continuità e affidabilità.

Insieme a Bani forma un asse solido che ha contribuito a costruire la miglior difesa del campionato. E quando alle qualità difensive si aggiungono inserimenti offensivi e peso specifico sui calci piazzati, il Palermo può contare su un’arma in più.

Contro il Südtirol servirà equilibrio, ma anche coraggio. E se c’è un difensore che al Barbera sa come fare la differenza, quello è Ceccaroni.

