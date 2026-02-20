Giornale di Sicilia: “Palermo, Johnsen scalda i motori: in difesa è corsa a tre”

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 20, 2026

Il norvegese insidia Le Douaron per una maglia da titolare Peda leggermente avanti su Bereszynski e Magnani

Palermo Entella 3-0 (9)

PALERMO – Ancora poche ore e ogni dubbio sarà sciolto. Il Palermo continua la preparazione in vista della sfida contro il Südtirol, con Inzaghi chiamato a scegliere l’undici più adatto per dare continuità al momento positivo. Come racconta Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, le incertezze riguardano soprattutto un paio di posizioni chiave.

Dopo la vittoria contro la Virtus Entella, il tecnico potrebbe optare per una formazione molto simile, ma con qualche ritocco mirato. La settimana tipo di lavoro ha consentito ai rosanero di preparare il match senza intoppi, a differenza del tour de force precedente.

Ballottaggio in difesa

In retroguardia, davanti a Joronen, saranno confermati Bani e Ceccaroni. A destra, invece, resta il dubbio: Peda, Bereszynski e Magnani si contendono una maglia. Secondo quanto evidenzia Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il giovane polacco appare leggermente in vantaggio. Dopo il problema accusato a Genova, Inzaghi contro l’Entella aveva scelto prima Bereszynski, poi sostituito da Magnani. Con il Südtirol potrebbe toccare di nuovo a Peda.

Sulle corsie, Pierozzi e Augello restano punti fermi, con Gyasi pronto a subentrare se necessario. A centrocampo Ranocchia dovrebbe agire al fianco di Segre.

Johnsen si candida

Il vero dubbio riguarda la trequarti. Johnsen spinge per una maglia dal 1’, in appoggio a Pohjanpalo e al fianco di Palumbo. Come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, il norvegese appare sempre più integrato nei meccanismi tattici e potrebbe essere la novità rispetto a Le Douaron, che resta comunque una soluzione importante a gara in corso.

Inzaghi si prenderà tutto il tempo necessario per sciogliere le riserve, ma il messaggio è chiaro: la concorrenza è alta e ogni scelta sarà funzionale a mantenere equilibrio e intensità.

