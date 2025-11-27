Palermo-Carrarese, le previsioni meteo: cielo sereno e temperatura intorno ai 15°

Condizioni meteo favorevoli per la sfida di sabato tra Palermo e Carrarese, in programma alle 19:30 al “Renzo Barbera”. Secondo i dati aggiornati, la serata sarà caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso, senza precipitazioni previste.

La temperatura intorno all’orario del calcio d’inizio oscillerà tra i 14° e i 15,7°C, con un contesto climatico stabile e gradevole per una gara in notturna. Il vento sarà debole o moderato da quadranti occidentali (tra WSW e WNW, con raffiche massime tra 10 e 16 km/h), senza particolari criticità.

Palermo-Carrarese, il club aggiorna il dato biglietti: 20.758 presenti

La visibilità si manterrà buona, oltre i 10 km, garantendo condizioni ideali sia per il pubblico sugli spalti sia per i calciatori in campo.

Temperature dell’acqua del mare in superficie: 18°C.

Tutto lascia pensare a una serata perfetta per il calcio e per la grande affluenza prevista al “Barbera”.