Palermo-Carrarese, il punto dei bookmaker: rosanero nettamente favoriti

A due giorni dalla sfida del “Renzo Barbera”, i bookmaker confermano il Palermo nettamente favorito nel match contro la Carrarese. Le lavagne delle principali piattaforme di scommesse mostrano una sostanziale uniformità nelle valutazioni pre-partita.

Bet365 propone l’1 rosanero a 1.73, mentre il pareggio è indicato a 3.40 e il colpo esterno della Carrarese a 5.25. Valori molto simili emergono da Snai, che quota la vittoria del Palermo sempre a 1.73, l’X a 3.45 e il 2 a 5.00.

Admiralbet si allinea con un 1 a 1.73, X a 3.50 e Carrarese vincente a 4.65. Lottomatica abbassa lievemente la quota casalinga, fissata a 1.72, con il pareggio a 3.35 e il segno 2 nuovamente alto a 5.25. Anche LeoVegas si mantiene sullo stesso binario, con l’1 a 1.67, X a 3.65 e la vittoria ospite a 4.70.

NetBet è invece il bookmaker che offre la quota più alta sul Palermo, con l’1 a 1.75, mentre il pareggio è indicato a 3.55 e il successo della Carrarese a 4.80. Più contenute le proposte di 888sport, che partono da 1.66 per il segno 1, 3.60 per il pareggio e 4.60 per il blitz ospite. Infine, Betfair si attesta su un 1 a 1.70, con l’X a 3.50 e la Carrarese a 4.75.

Il quadro complessivo evidenzia dunque un Palermo ampiamente favorito, con oscillazioni minime tra un operatore e l’altro. Il pareggio si mantiene su valori medi, mentre la vittoria della Carrarese viene considerata un’ipotesi possibile ma poco probabile, con quote sempre superiori a 4.50.