Palermo-Carrarese, il club aggiorna il dato biglietti: 20.758 presenti
Il Palermo ha aggiornato oggi, attraverso i propri canali ufficiali, il dato relativo alle presenze per la sfida di sabato alle 19:30 contro la Carrarese. La società rosanero ha comunicato la quota di 20.758 spettatori già assicurati per il match del “Renzo Barbera”.
Nel messaggio diffuso dal club si legge anche un invito ai tifosi a raggiungere lo stadio con ampio anticipo, così da agevolare le procedure di accesso ed evitare disagi e attese ai tornelli.