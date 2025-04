Palermo-Carrarese, i bookmakers puntano sui rosanero

I principali operatori del betting non hanno dubbi su chi parte favorito per la sfida del Barbera: il Palermo di Dionisi gode della fiducia delle agenzie, anche se le quote evidenziano un equilibrio maggiore rispetto ad altre partite della giornata. Il confronto con la Carrarese, reduce da una stagione sorprendente da neopromossa, presenta insidie che si riflettono nelle valutazioni degli scommettitori professionali.

Il segno “1”, che indica la vittoria dei padroni di casa, oscilla tra 1.65 e 1.73, con la quota più alta proposta da 888sport (1.73), seguita da Bet365 e LeoVegas, entrambe a 1.70. SNAI, uno dei punti di riferimento del mercato italiano, offre il successo del Palermo a 1.65, una valutazione che riflette la convinzione che Brunori e compagni possano sfruttare il fattore campo per consolidare la loro corsa ai playoff.

Molto interessante anche la quota relativa al pareggio, che si attesta tra 3.70 e 3.85. Le valutazioni più alte arrivano da SNAI e 888sport, che pagano il segno “X” a 3.85, mentre LeoVegas e Lottomatica si fermano a 3.80. Il fatto che la “X” venga pagata così bene indica che non è uno scenario remoto, specie in un match che potrebbe risultare più bloccato del previsto. La Carrarese, infatti, ha dimostrato di saper gestire gare difficili anche fuori casa, sebbene con rendimento altalenante.

Per quanto riguarda la vittoria degli ospiti, il segno “2” presenta una forbice ampia: si parte da 4.35 su LeoVegas, passando per 4.65 su Lottomatica e NetBet, fino ad arrivare al 5.00 proposto da Bet365, che risulta essere la valutazione più alta sul mercato per un successo della Carrarese. Una quota del genere evidenzia come il colpo esterno dei toscani venga considerato poco probabile, ma al tempo stesso ne esalta il potenziale moltiplicatore in caso di scommessa vincente.

In sintesi, la partita vede il Palermo favorito, ma non in maniera schiacciante. Le quote offerte da Betfair, SNAI, AdmiralBet, Bet365, LeoVegas e gli altri operatori restituiscono l’immagine di un confronto in cui i rosanero hanno più da perdere che da guadagnare. E la Carrarese, proprio per questo, può diventare un avversario ancora più pericoloso.