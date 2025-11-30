Palermo-Carrarese, bomba carta e rissa: caos al Barbera prima del match

È stato un prepartita ad alta tensione quello descritto da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, con scene di caos e paura all’esterno del Renzo Barbera prima di Palermo-Carrarese. Un episodio violento, ricostruito nei dettagli da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, ha infatti coinvolto gruppi di tifosi della curva Nord e della curva Sud, degenerando nel lancio di una bomba carta e in una violenta rissa.

Secondo quanto riportato da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, tutto sarebbe iniziato nei pressi del villaggio gastronomico, dove l’esplosione di una bomba carta ha provocato un boato seguito da urla e fuggi fuggi tra famiglie e tifosi che stavano raggiungendo lo stadio. Subito dopo, i due gruppi avrebbero iniziato un lancio fitto di bottiglie, trasformando l’area in un vero teatro di paura.

Nel parapiglia un giovane è rimasto ferito alla testa, colpito da una bottiglia. La rissa si sarebbe poi spostata verso viale Croce Rossa, mantenendo alta la tensione per diversi minuti. Grazie all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine — come sottolineato ancora da Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia — la situazione è stata riportata alla calma, evitando conseguenze ben peggiori.