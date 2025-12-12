Corriere dello Sport: “Inzaghi per il tris”

Rosanero ancora senza tre vittorie di fila: contro la Sampdoria al Barbera l’obiettivo è dare continuità e rilanciare ambizioni e classifica.

Il Palermo va a caccia del tris. È uno dei pochi tabù ancora da abbattere per la squadra di Inzaghi, che finora non è mai riuscita a centrare tre vittorie consecutive, né in assoluto né limitandosi alle gare del “Barbera”. Un dato che, come sottolinea Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, pesa non solo a livello statistico ma anche sul percorso di crescita e continuità dei rosanero.

Contro la Sampdoria, avversario in difficoltà ma tutt’altro che da sottovalutare, il valore del successo andrebbe ben oltre i tre punti. Secondo quanto evidenziato ancora da Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, una nuova vittoria certificherebbe il ritorno a quella continuità auspicata dall’allenatore, in attesa di conoscere i risultati delle dirette concorrenti impegnate nei giorni successivi.

Il “filotto pesante” manca da tempo. Nella scorsa stagione, ricorda il Corriere dello Sport attraverso l’analisi di Paolo Vannini, il Palermo di Dionisi non era mai riuscito a vincere tre gare di fila, simbolo di un rendimento troppo altalenante. L’ultimo tris risale al febbraio 2024, con Corini in panchina: successi contro Bari, FeralpiSalò in trasferta e Como, prima del pari di Cremona arrivato dopo una rimonta subita in superiorità numerica che incrinò anche la fiducia interna.

Al “Barbera”, però, una striscia positiva c’era stata anche nello scorso campionato: tre vittorie consecutive contro Bari, Modena e Juve Stabia, con Le Douaron decisivo in tutte e tre le gare, prima dello stop contro il Pisa proprio di Inzaghi. Oggi, come ribadisce Paolo Vannini sulle colonne del Corriere dello Sport, il gruppo ha qualità e maturità per superare definitivamente gli alti e bassi del passato. Vincere significherebbe riaccendere l’entusiasmo della piazza e rilanciare il Palermo anche nella corsa alle prime due posizioni.

Inzaghi arriva da due successi interni travolgenti, entrambi per 5-0. Non si chiede un altro punteggio roboante, ma una prova solida e matura per “chiudere il tris”. Il tecnico continua a fare i conti con una forte raucedine, parla a fatica, ma – come evidenzia ancora il Corriere dello Sport di Paolo Vannini – i concetti arrivano chiari e incisivi: il ferro va battuto finché è caldo e l’atteggiamento visto nelle ultime settimane deve diventare la normalità per chi vuole primeggiare.

Sul fronte delle scelte, per la prima volta dopo mesi la rosa è quasi al completo. Gyasi ha recuperato e sarà convocato, pur partendo dalla panchina; disponibile anche Giovane, ristabiliti i portieri. Difficile immaginare cambi rispetto all’undici che ha vinto le ultime due gare segnando otto gol. Anche in questo caso sarebbe un tris simbolico: mai finora il Palermo ha schierato la stessa formazione per tre partite consecutive.

Intanto, giornata speciale ieri al “Barbera”: Inzaghi ha incontrato i familiari di Totò Schillaci, ricevendo una riproduzione artistica del murale “Yume: un sogno per Palermo”, dedicato all’eroe di Italia ’90 scomparso il 18 settembre 2024. Un momento dal forte valore emotivo, come racconta ancora Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, con l’allenatore che ha finalmente conosciuto la famiglia del suo idolo.