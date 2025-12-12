Avellino, sprint per Marco Sala: il terzino del Como è vicino ai biancoverdi

L’Avellino accelera sul mercato e si avvicina a Marco Sala, terzino sinistro di proprietà del Como. A riportarlo è Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, attraverso le colonne di Gianlucadimarzio.com, che segnala come la prossima avventura del classe 1999 possa essere in Campania, con la maglia biancoverde.

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la trattativa è ben avviata e il profilo di Sala piace alla dirigenza dell’Avellino, alla ricerca di rinforzi sugli esterni difensivi. In questa stagione il terzino non ha collezionato alcuna presenza con il Como allenato da Fabregas, rimanendo ai margini del progetto tecnico.

Nella scorsa annata di Serie A, invece, Sala aveva messo insieme otto presenze, alle quali si è aggiunta una gara in Coppa Italia contro la Sampdoria, come ricordato da Gianlucadimarzio.com. Il difensore era stato inoltre uno dei protagonisti della promozione del Como dalla Serie B alla Serie A nella stagione 2023/2024, con 29 partite disputate complessivamente.

L’ultima apparizione ufficiale di Sala risale al 12 aprile 2025, quando vestiva la maglia del Lecce. Un dato che conferma la necessità di continuità per il terzino, già passato in carriera anche dal Palermo.

Intanto l’Avellino, vincitore del girone C della Lega Pro nella passata stagione, occupa attualmente la decima posizione in Serie B. La squadra allenata da Biancolino ha raccolto 20 punti in 10 partite, con 18 reti segnate e 26 subite. L’eventuale arrivo di Sala, come sottolinea ancora Gianluca Di Marzio, rappresenterebbe un rinforzo d’esperienza e duttilità per la corsia sinistra dei biancoverdi.