Palermo C5, rosanero corsari a Cefalù: Miranda archivia la pratica Real Sports

Redazione Ilovepalermocalcio Febbraio 17, 2026
Screenshot 2026-02-17 093032

Nella ventunesima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, col minimo sforzo, espugna il Palazzetto dello Sport Marzio Tricoli.
A decidere la sfida contro la Polisportiva Real Sports Cefalù ci pensa Miranda che, a sette minuti dal triplice fischio, trova la deviazione vincente che regala tre punti preziosissimi alla compagine rosanero.
Una vittoria pesante considerando le tante assenze (Palermo C5 rimaneggiato per far rifiatare molti giocatori reduci dalle fatiche di Coppa Italia), successo che consente alla squadra guidata da coach Rizzo di mantenere la seconda posizione in classifica.

Primo Tempo:

Come detto in precedenza non il solito brillante Palermo Calcio a5, ne approfitta la Polisportiva Real Sports che si rende subito pericolosa con una nitida occasione da rete, bravo l’estremo difensore rosanero D’Antoni a disinnescare l’insidiosa conclusione dei padroni di casa.
La risposta del Palermo C5 non tarda ad arrivare: sugli sviluppi di un contropiede gli ospiti sfiorano il gol con Saviano, salvataggio incredibile sulla linea di porta.
A pochi secondi dalla fine della prima frazione la Real Sports va vicinissima al vantaggio: Bisesi punta Di Simone e, dopo averlo saltato, lascia partire un bolide che si infrange sulla traversa.
Si andrà all’intervallo con il risultato fermo sullo 0-0.

Secondo Tempo:

La ripresa inizia con il Palermo Calcio a5 determinato a ottenere i tre punti.
La squadra guidata da coach Rizzo riesce finalmente a superare con discreta continuità la metà campo avversaria creando due ottime occasioni da rete con Davì e Giannola, preludio al gol di Miranda che, a seguito di una ripartenza fulminea, trova la zampata vincente siglando il definitivo 0-1.
La Real Sport Cefalù prova con tutte le sue forze a trovare il pareggio ma la compagine rosanero, se pur in debito d’ossigeno, stringe i denti e riesce a resistere agli attacchi dei padroni di casa sino al triplice fischio.

