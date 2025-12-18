Giornale di Sicilia: “Palermo, Brunori verso l’addio? La strategia del club rosanero”

Il Palermo continua a pianificare con attenzione le prossime mosse in vista di gennaio, mese che si preannuncia decisivo per ridefinire equilibri e prospettive della stagione. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, l’eventuale uscita di Matteo Brunori aprirebbe una riflessione più ampia sull’assetto offensivo e potrebbe portare a nuovi interventi in entrata, coerenti con le idee tattiche di Filippo Inzaghi e con la strategia complessiva del club.

Giornale di Sicilia: “C’è la coda per Brunori, ma il Palermo non fa sconti”

La dirigenza rosanero lavora senza fretta, consapevole che ogni scelta avrà un impatto diretto sul rendimento della squadra nella seconda parte del campionato. In questo senso, gennaio rappresenta un passaggio chiave non solo per il futuro del capitano, ma per l’intero progetto tecnico. Un concetto ribadito anche da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che sottolinea come le valutazioni siano ancora in corso e tutt’altro che definitive.

Al di là delle dinamiche di mercato, resta però centrale il legame tra Brunori e il Palermo. Un rapporto significativo, costruito nel tempo e rafforzato dai successi recenti, a cui l’attaccante ha contribuito in maniera concreta. Il suo apporto resta un dato oggettivo, destinato a rimanere nella memoria del club e dei tifosi, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

Resta ora da capire se il percorso comune sia davvero arrivato alle battute finali o se, prima di un’eventuale separazione, ci sarà spazio per nuovi sviluppi. Una risposta che potrà arrivare solo nelle prossime settimane, quando il mercato entrerà nel vivo e il Palermo sarà chiamato a fare scelte decisive per il proprio futuro.