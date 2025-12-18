Giornale di Sicilia: “C’è la coda per Brunori, ma il Palermo non fa sconti”

La sfida contro l’Avellino si avvicina e, ancora una volta, Matteo Brunori sembra destinato a partire dalla panchina. Una situazione che tiene banco in casa Palermo e che, con l’avvicinarsi dell’apertura ufficiale del mercato invernale, diventa sempre più centrale nelle valutazioni del club. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la posizione del capitano rosanero è una delle più delicate e monitorate in questa fase della stagione.

Il numero 9 arriva da un periodo di utilizzo limitato e, al momento, non rappresenta una pedina centrale nelle scelte tecniche di Filippo Inzaghi. Un quadro che, sottolinea Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non ha generato fratture evidenti all’interno dello spogliatoio, ma che ha inevitabilmente aperto una fase di riflessione, sia da parte della società sia dell’entourage del calciatore.

Il rapporto tra Brunori e il Palermo resta solido, ma il suo entourage sta valutando con attenzione eventuali opportunità capaci di garantire continuità, centralità nel progetto e un contesto tecnico di spessore. Il Palermo, dal canto suo, intende muoversi con equilibrio. La dirigenza è consapevole del valore dell’attaccante e non ha alcuna intenzione di privarsene a condizioni svantaggiose, come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

C’è poi un altro nodo rilevante: la destinazione. Il club rosanero non guarda con favore a una cessione verso squadre che potrebbero rivelarsi dirette concorrenti nella corsa agli obiettivi stagionali, un fattore che incide in modo concreto sulle dinamiche di una possibile trattativa. A rendere il quadro ancora più complesso contribuisce l’aspetto economico: Brunori percepisce un ingaggio vicino ai 2 milioni di euro lordi, una cifra significativa per la Serie B, che riduce il numero dei club realmente in grado di sostenere l’operazione senza forzature.

Nonostante ciò, l’interesse attorno al capitano resta alto. Modena e Spezia seguono con attenzione l’evolversi della situazione, mentre il Monza monitora il profilo in vista di possibili sviluppi sul fronte offensivo. Sullo sfondo resta anche la Sampdoria, che potrebbe inserirsi improvvisamente e cambiare gli equilibri, come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia.

La posizione del calciatore, intanto, sembra orientata verso una scelta ambiziosa. Brunori valuta progetti che possano garantirgli un ruolo da protagonista e la possibilità di competere per traguardi importanti. La Serie B resta un’opzione concreta, ma solo in presenza di una proposta di alto livello. Difficile, invece, immaginare una sua permanenza a Palermo come semplice alternativa a Pohjanpalo.