Giornale di Sicilia: “Segre suona la carica, Ranocchia inventa. Le pagelle di Palermo-Bari”

Il successo del Palermo contro il Bari al “Barbera” (2-0 firmato Le Douaron e Gomes) è stato analizzato da Luigi Butera sulle pagine del Giornale di Sicilia. Di seguito, le pagelle complete dei protagonisti rosanero, con voti e giudizi espressi dal quotidiano siciliano.

Joronen 6

Sul colpo di testa di Moncini può solo soffiare, per sua fortuna la palla va fuori. Poi ordinaria amministrazione.

Pierozzi 7

Breccetto di destra a chi? Centrocampista aggiunto e anche attaccante all’occorrenza. recupera palloni, attacca e sbaglia pochissimo.

Bani 6,5

Rischia grosso all’inizio perdendosi Moncini, poi comincia la sua solita partita.

Ceccaroni 6,5

Qualche minuto per prendere le misure a chi sta fronte, dopo non sbaglia più. Pericoloso con una rasoiata di sinistro.

Gyasi 6,5

Stavolta va a destra, ma spesso finisce anche per trovarsi sulla linea dei trequartisti. Fastidioso come sempre, gli manca solo la zampata vincente. Fuori a metà ripresa.

Diakité 6

Recuperato in extremis. Venti minuti a destra senza errori.

Segre 7

Il primo a suonare la carica, orre e rincorre tutti. Lo fa con continuità, mettendoci anche la qualità che serve per portare palloni nella trequarti del Bari.

Ranocchia 7

La prima palla che gioca è una perla rara per Brunori, peccato che Cerofolini si supera sul capitano. E’ sempre nel vivo del gioco e anche pronto ad inserirsi. In più fa a sportellate. Ovazione quando esce. (Blin sv)

Augello 6,5

Fa un po’ di fatica a mettersi in moto, poi carbura come deve. Azione travolgente verso la fine del primo tempo, mannaggia per quel cross sbagliato. Nella ripresa diventa un martello, dai suoi piedi partono parabole perfette.

Palumbo 6,5

Prima da titolare finalmente. Ha subito una grande occasione, poi un’altra su cui Cerofolini ha tentacoli da polpo. Prova anche ad inventare come nell’occasione del gol di Brunori poi annullato per fuorigioco. Poi va fuori perché non ne ha più.

Gomes 7

Dà un paio di strappi importanti e anche sostanza. E alla fine la chiude pure.

Brunori 6

Torna titolare dopo la panchina di Bolzano. Potrebbe sbloccarla subito, ma Cerofolini gli dice no. Nel vivo del gioco, anche se nella ripresa non sfrutta una gran palla di Pohja. Segna anche ma il fuorigioco è evidente. Poi va fuori.

Le Douaron 7

Entra e fa bingo. Gol da attaccante vero, anche di destro che non è il suo piede.

Pohjanpalo 6

Duella con Vicari e spesso ha ragione lui. Apre varchi e consegna palloni che dovrebbero diventare armi letali.

Allenatore Inzaghi 7

La formazione iniziale è quella che si aspettano tutti. Il Palermo gioca un gran calcio e soprattutto ad alta intensità, il merito non può essere che suo.

Arbitro Perenzoni 6

Nessuna sbavatura, tiene in mano la partita con autorità. Assistito bene sul gol annullato a Brunori.