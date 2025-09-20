Gazzetta dello Sport: “Palermo-Bari 2-0. Le pagelle”

Il successo del Palermo contro il Bari al “Barbera” (2-0 firmato Le Douaron e Gomes) è stato analizzato da Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport. Di seguito i voti e i giudizi completi sui protagonisti della sfida.

PALERMO (3-4-2-1)

Joronen 6; Pierozzi 6,5, Bani 6,5, Ceccaroni 6,5; Gyasi 5,5 (dal 27’ s.t. Diakité 6,5), Segre 6,5 (dal 37’ s.t. Giovane s.v.), Ranocchia 6,5 (dal 37’ s.t. Blin s.v.), Augello 6;

Palumbo 6 (dal 24’ s.t. Gomes 7), Brunori 6 (dal 27’ s.t. Le Douaron 7); Pohjanpalo 6

Panchina: Avella, Pizzuto, Vasic, Peda, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 7

BARI (4-3-3)

Cerofolini 6,5; Dickmann 6, Vicari 6, Nikolaou 5,5, Dorval 6 (dal 45’ s.t. Rao s.v.); Darboe 6 (dal 13’ s.t. Pagano 6), Verreth 6, Braunoder 5,5 (dal 37’ s.t. Cerri s.v.);

Sibilli 6, Moncini 6 (dal 13’ s.t. Gytkjaer 6), Castrovilli 5,5 (dal 37’ s.t. Antonucci s.v.)

Panchina: Pissardo, Burgio, Bellomo, Meroni, Antonucci, Maggiore, Partipilo, Pucino, Cerri

Allenatore: Caserta 6

Top 7 – Le Douaron

Un lampo, un destro da posizione complicata e il Barbera esplode.