In vista della partita di stasera tra Palermo e Bari, che avrà luogo al Renzo Barbera con calcio di inizio alle ore 21:00, i rosanero hanno diramato la lista dei convocati per il match. Da segnalare la convocazione anche di Simone Pizzuto, portiere della Primavera rosanero.

Questi i convocati del match:

Augello, Palumbo, Gomes, Segre, Brunori, Ranocchia, Gyasi, Bani, Vasic, Giovane, Pohjanpalo, Le Douaron, Diakité, Pierozzi, Blin, Peda, Avella, Corona, Ceccaroni, Joronen, Veroli, Pizzuto

Palermo-Bari: i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 19, 2025
