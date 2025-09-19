Castaldo: «Palermo e Frosinone le favorite per la A»

Intervistato ai microfoni di news.superscommesse.it, Luigi Castaldo ha parlato dell’attuale Serie B. L’ex attaccante dell’Avellino ha toccato temi attuali sulle sue ex squadra, dichiarando anche chi vede favorito per la promozione in Serie A.

«Sicuramente le favorite sono il Palermo e il Frosinone, che vedo bene. Sicuramente ci sarà una sorpresa, ma in primis sono i rosanero e i ciociari i favoriti per la massima serie» ha dichiarato l’ex centravanti, che ha poi aggiunto: «”Per le squadre campane l’Avellino ha fatto investimenti importanti e ha una squadra di tutto rispetto. Mi aspetto un campionato di vertice e intendo nelle prima cinque/sei posizioni, perché ha una società forte. La Juve Stabia l’anno scorso ha fatto divertire tutti esprimendo un ottimo calcio raggiungendo i playoff con grande merito. E’ ovvio che non è semplice ripetersi, anche perché ci sono stati dei cambiamenti, quindi è ancora tutto un punto interrogativo»

Castaldo ha poi lasciato un commento su Biancolino, allenatore dei campani: «Io credo che quando ottieni risultati sia giusto dare continuità, quindi assolutamente appoggio la decisione della società nella riconferma di Biancolino. Si è meritato la panchina ed è giusto che si giochi la carta in serie B»

Infine ha espresso il suo parere sul reparto offensivo dei biancoverdi: «Per quanto riguarda l’attacco si sa che la B è tutt’altra cosa rispetto alla serie C. Ho visto che l’Avellino ha tanti infortuni soprattutto in attacco, ma sicuro arriveranno i gol anche in attacco. Giocatori come Patierno, Tutino e Lescano vedono bene la porta. In questo momento fisicamente non sono al top, ma è tutto normale»