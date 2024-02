Palermo-Bari, Curva Nord 12 sui social: “Torneremo grandi, torneremo in A”

Dopo la vittoria del Palermo contro il Bari la Curva Nord 12 ha pubblicato un post su Facebook scrivendo quanto segue:

“Vi avevamo detto che “𝑙𝑎 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑒̀ 10 % 𝑐𝑖𝑜̀𝑐ℎ𝑒 𝑎𝑐𝑐𝑎𝑑𝑒 𝑒 90% 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑔𝑖𝑠𝑐𝑖… Le reazioni di squadra e mister sono state quelle di non mollare e hanno stretto i denti fino a quando non è avvenuta la reazione della società. Gli innesti di qualità in prospettiva futura sono un segnale evidente e chiarissimo della competenza, della visione e delle ambizioni del Palermo. La reazione della tifoseria è stata quella di non lasciarli soli e di dare fiducia e credito.

I risultati quando non ci si lascia travolgere del disfattismo ma si ragiona in maniera costruttiva si vedono sempre e ne è prova anche la ritrovata armonia in fatto di cori . Gli sforzi fatti in casa e in trasferta stanno dando i loro frutti, se si mantengono inalterati gli equilibri e le intenzioni, se si continua a mettere il Palermo davanti all’orgoglio allontanando coloro che invece remano contro, le cose potranno andare solo meglio.

Ieri questo connubio sommato alla strepitosa e convincente prestazione della squadra ha fatto ritrovare l’entusiasmo necessario per spingere il Palermo verso la sua meta.

Come un vento che soffia nelle vele dobbiamo continuare a credere che abbiamo intenzioni, mezzi e voglia per giocarci la seria A insieme alle prime, consci del fatto che potranno arrivare altri tempi duri e che in caso verranno affrontati nuovamente tutti uniti, come le dita di una mano che si chiudono a formare il pugno, perché noi siamo sicuri e convinti che … quest’ aquila è destinata a volare alto! 𝐓𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐠𝐫𝐚𝐧𝐝𝐢 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐞𝐫𝐞𝐦𝐨 𝐢𝐧 𝐀… 𝐍𝐨𝐧 𝐢𝐦𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚 𝐪𝐮𝐚𝐧𝐝𝐨 𝐦𝐚 𝐬𝐮𝐜𝐜𝐞𝐝𝐞𝐫𝐚̀”.