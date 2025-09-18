Palermo, entusiasmo senza limiti: già 125 mila spettatori al Barbera

PALERMO – Centoventicinquemila spettatori nelle prime quattro partite casalinghe della stagione. Come racconta Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il dato è già impressionante e domani sera, contro il Bari, crescerà ulteriormente. L’entusiasmo per il Palermo di Inzaghi è tangibile e i numeri lo confermano: 125.260 spettatori tra amichevoli e campionato, considerando anche la sfida di prestigio contro il Manchester City.

Secondo quanto riporta Tripi su la Repubblica Palermo, per la gara di domani sono già stati staccati 27.546 biglietti – compresi i 16.504 abbonati – ma il dato è destinato a salire, anche grazie all’iniziativa che destina i posti del settore ospiti alle associazioni di volontariato. Il club, a seguito del divieto di vendita ai residenti nella provincia di Bari, ha deciso di riservare biglietti gratuiti alle realtà locali impegnate nell’infanzia e nei giovani.

Il confronto con la passata stagione, sottolinea ancora la Repubblica Palermo a firma Tripi, è eloquente: per raggiungere un numero simile furono necessarie sei gare interne. Dopo quattro partite, lo scorso anno, i presenti al Barbera erano 93.904, diventati 135.920 soltanto dopo la sfida con la Sampdoria. Quest’anno la quota è stata raggiunta molto più in fretta, segno di un entusiasmo crescente.

Dall’arrivo di Inzaghi, osserva Tripi su la Repubblica Palermo, qualcosa è cambiato: fiducia recuperata grazie alla chiarezza societaria, al calciomercato mirato e a un avvio positivo in campo, con il passaggio del turno in Coppa Italia, due vittorie e un pareggio in campionato e la fine del tabù trasferta che durava dal 1977.

Ma non sono solo i numeri del botteghino a raccontare la febbre rosanero. Gli eventi collaterali organizzati dal club, come le sessioni di firme autografi o le family experience, registrano sempre un pienone. Per il firma autografi con Bani e Palumbo, conclude Tripi su la Repubblica Palermo, in centinaia si sono messi in coda, confermando un legame tra tifosi e squadra tornato ai massimi livelli.