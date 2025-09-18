Repubblica: “Nikolaou, da ex Palermo a leader del Bari: il greco cerca riscatto al Barbera”

PALERMO – Poco più di un anno fa il Palermo cedeva allo Spezia Edoardo Soleri e Giuseppe Aurelio per arrivare a Dimitrios Nikolaou, difensore greco con esperienza in Serie A e in campo internazionale. Come ricorda Valerio Tripi su la Repubblica Palermo, il centrale era arrivato con grandi aspettative: alle spalle una promozione con Dionisi a Empoli, 78 presenze in Serie B, 76 in Serie A, una gara con la nazionale maggiore greca e persino tre apparizioni in Champions League con l’Olympiakos nel 2017, quando aveva appena 19 anni.

Le premesse per diventare un punto fermo del Barbera c’erano tutte, ma la sua stagione in rosanero si è rivelata deludente. Il manifesto delle difficoltà, sottolinea Tripi su la Repubblica Palermo, resta la trasferta di La Spezia dello scorso febbraio: entrato per blindare il doppio vantaggio, si trovò coinvolto nella rimonta subita in otto minuti, con un cambio di marcatura su Esposito che non diede i risultati sperati.

Con la maglia del Palermo Nikolaou ha collezionato 29 presenze e un gol (al Barbera contro il Catanzaro). Inzaghi ha poi scelto altre soluzioni per la difesa e il greco si è trasferito in prestito secco al Bari. E domani sera, osserva ancora Tripi su la Repubblica Palermo, la sfida non sarà una gara qualsiasi: per lui rappresenta l’occasione di dimostrare che nel progetto rosanero ci poteva stare eccome.

Al Bari di Fabio Caserta Nikolaou è già diventato titolare fisso: tre partite di campionato giocate dal primo all’ultimo minuto. Tuttavia, evidenzia la Repubblica Palermo, la retroguardia biancorossa è in difficoltà con sei gol subiti, tre dei quali nell’ultima uscita a Modena. Contro il Palermo, il difensore greco avrà l’occasione di guidare un reparto chiamato a invertire la rotta.