Repubblica: “Palermo-portieri, ultimo atto. Arriva anche Avella”

Come riporta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la corsa al nuovo portiere del Palermo si è conclusa: il club del City Group ha deciso di puntare su Michele Avella, classe 2000, ex Brescia, che affiancherà Joronen nel percorso verso la Serie A. Il direttore sportivo Osti ha agito con rapidità dopo i gravi infortuni di Gomis (frattura del radio) e Bardi (problema alla pianta del piede), entrambi costretti a tre mesi di stop.

Diversi i profili valutati in questi giorni, da Sepe a Lamanna, fino a Pisseri e Perucchini. Alla fine, spiega Geraci su Repubblica Palermo, la scelta è ricaduta su Avella, svincolato e subito disponibile. L’accordo, definito in tempi brevi, prevede un contratto fino al 2026. Il portiere, cresciuto nella Casertana, ha sostenuto le visite mediche a Torino prima di firmare e raggiungere i compagni a Torretta, dove Inzaghi era rimasto con il solo Primavera Balaguss come alternativa a Joronen.

La carriera di Avella, ricorda ancora Geraci su la Repubblica Palermo, ha già incrociato più volte i rosanero: nel 2019/20 con l’Acr Messina in Serie D (sconfitto 1-0 al “Barbera”), nel 2020/21 in C con la Casertana (ko per 2-0 all’andata e 3-2 al ritorno), e nel 2023/24 quando difendeva i pali del Brescia nel 4-2 contro il Palermo di Corini.

Risolto il nodo portiere, l’attenzione torna ora sulla difesa. L’obiettivo resta Bartosz Bereszynski, ma l’affare dipende dalla cessione di Valerio Verre, fuori dal progetto tecnico e gravato da un ingaggio pesante. Dalla Grecia sono arrivate manifestazioni di interesse, ma nulla di concreto per il momento.

Infine, sottolinea Geraci su Repubblica Palermo, il Comune ha inviato alla Figc la lettera di impegno per la candidatura di Palermo a Euro 2032, subito controfirmata dal club con una timeline definita. Un altro segnale della centralità della città nel progetto calcistico nazionale.