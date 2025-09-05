DERBY DI ROMA RINVIATO: la Digos ha deciso così | “Gravi problemi di ordine pubblico”

Il derby di Roma è una delle partite più sentite.

Il derby di Roma rappresenta una delle partite più sentite e affascinanti del calcio italiano. Lazio e Roma si affrontano in una sfida che va oltre i novanta minuti, caricandosi di significati storici, culturali e sociali. È un evento che paralizza la città, dividendo famiglie, amicizie e colleghi, tutti schierati da una parte o dall’altra della Capitale.

Lo Stadio Olimpico diventa il palcoscenico di un’atmosfera unica: coreografie spettacolari, cori incessanti e una tensione che si respira nell’aria già giorni prima della partita. I tifosi giocano un ruolo fondamentale, trasformando l’incontro in una festa di colori e passione, ma anche in una battaglia di orgoglio e identità.

In campo, spesso la tecnica e la tattica vengono superate dall’intensità emotiva. Non importa la posizione in classifica o lo stato di forma delle squadre: nel derby, ogni dettaglio può fare la differenza. Errori e gesti eroici restano impressi nella memoria collettiva, alimentando leggende e racconti che si tramandano negli anni.

Il derby di Roma è quindi più di una semplice partita: è un rito cittadino che mescola rivalità, appartenenza e spettacolo. Un evento che segna la stagione di entrambe le squadre e che per i tifosi vale quanto, se non più, di un trofeo. È il momento in cui la città eterna mostra il suo volto più passionale e viscerale.

La marcia sotto indagine

La marcia fascista degli ultrà della Roma a Pisa potrebbe avere ripercussioni importanti. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la DIGOS sta cercando di identificare i tifosi che, in Piazza dei Miracoli, hanno intonato cori e fatto saluti romani. La protesta, svolta nell’82° anniversario del bombardamento del 31 agosto 1943, ha visto i sostenitori giallorossi cantare “As Roma capitolina” sulle note di “Faccetta Nera”, lasciando sgomenti turisti e residenti.

Questo episodio si aggiunge agli scontri avvenuti prima dell’ultimo derby, confermando un clima di forte tensione. Il CASMS (Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive) sta valutando provvedimenti straordinari in vista della stracittadina del 21 settembre. L’esperimento del derby in notturna, pensato come “prova di maturità” per le tifoserie, non ha infatti dato i risultati sperati.

Ipotesi anticipo per il derby

Per prevenire nuovi incidenti, l’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive sta considerando di anticipare l’orario di Lazio-Roma alle 12:30. L’ipotesi di un posticipo serale o di una sfida alle 18:00 sembra ormai accantonata.

La decisione definitiva verrà presa nelle prossime ore, in accordo con la Questura, con l’obiettivo di ridurre i rischi legati a un appuntamento che, ancora una volta, si annuncia ad alta tensione.