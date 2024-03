Palermo, automobilista travolge una moto: prima fugge, poi ritorna sul posto

Incidente stradale avvenuto oggi a Palermo, esattamente in via Cristoforo Colombo all’Addaura. Secondo Gds.it un’auto si è scontrata con una moto: ad avere la peggio è il conducente del mezzo a due ruote, ovvero un ragazzo di diciassette anni. L’automobilista sarebbe prima fuggito e poi tornato sul luogo: si tratta di un medico di 45 anni e sarebbe stato lui a chiamare i soccorsi. Il giovane è ricoverato all’ospedale di Villa Sofia per le ferite provocate dal violento impatto.

Continue Reading