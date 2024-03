Ex rosa, Toni: «Lucca potrebbe far comodo all’Italia di Spalletti»

Complimenti di un certo spessore per Lorenzo Lucca. Luca Toni, secondo miglior marcatore della storia del Palermo, ha elogiato il giovane attaccante cresciuto proprio in rosanero ai microfoni di DAZN. Ecco le sue parole:

«Lucca può far comodo a Luciano Spalletti, è un centravanti di peso e se mancano attaccanti con queste caratteristiche, secondo me lui può davvero far comodo. Con Thauvin si completano, l’Udinese grazie a questa coppia ha anche la doppia possibilità lì davanti: palla lunga su Lucca o corta sul francese, sono perfetti insieme».