Serie A: tracollo Lazio. L’Udinese vince 1-2 all’Olimpico, a segno anche Lucca. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 1-2 il posticipo della 29esima giornata di Serie A tra Lazio e Udinese. Succede tutto nel secondo tempo in cinque minuti, ovvero dal 47′ al 52′. La sblocca l’ex Palermo Lucca, pareggiano i padroni di casa con l’autogol di Giannetti seguito immediatamente dal secondo vantaggio bianconero siglato da Zarraga. Nel finale espulso Perez per doppia ammonizione. Tre punti fondamentali per gli uomini di Cioffi in chiave salvezza. Brusca frenata, invece, per la Lazio per la lotta europea.

Di seguito la classifica aggiornata:

Inter 75

Milan 59

Juventus 58

Bologna 51

Roma 48

Atalanta 46

Napoli 44

Fiorentina 43

Lazio 40

Monza 39

Torino 38

Genoa 33

Udinese 27

Cagliari 26

Hellas Verona 26

Lecce 25

Empoli 25

Frosinone 24

Sassuolo 23

Salernitana 14