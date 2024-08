Al via dalle ore 13 di oggi la vendita libera degli abbonamenti del Palermo per la stagione 2024/25. Dopo la 10.121 tessere rinnovato oggi tocca ai “nuovi” tifosi abbonarsi. In tanti questa mattina si sono recati al Bar dello stadio Renzo Barbera per sottoscrivere la propria tessera stagionale. Un paio di tifosi, intervenuti in esclusiva ai nostri microfoni si sono detti fiduciosi.

Ecco alcune clip: